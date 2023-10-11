男拔生曾憲哲尋回｜消防高科技助救人：無人機拍萬張相交AI分析

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤，至今第8日終傳來好消息，曾憲哲平安獲救，仍然清醒，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院檢查。警方、消防及民安隊人員今日（11日）傍晚交代搜救曾憲哲的過程。消防處助理消防區長周焯峰指出，曾憲哲被發現時神智清醒。高級消防隊長張天瑜則指出，攀山拯救專隊曾利用無人權拍攝過萬張照片，並以人工智能（AI）分析，協助收窄搜索範圍。



曾憲哲被發現時赤雙腳，精神狀態不錯。

消防處高級消防隊長張天瑜表示，消防搜索範圍佔地約10平方公里、包括沙田花心坑、牛坳山、水泉澳山、石鼓壟山及芙蓉別一帶等。攀山拯救專隊除協助現場指揮釐定搜救策略，亦包括派出搜救犬上山，並到曾憲哲的住所檢取其衣物，供搜救犬進行氣味鑒別；同時利用無人飛行器系統拍攝逾1萬張相，並利用人工智能（AI）圖像識別系統分析相片，例如在相中尋拎地圖未能顯示的地點，包括臨時庇護所、水源等，希望收窄搜索範圍，甚至盼望可直接在相中發現曾憲哲。

消防處高級消防隊長張天瑜（梁偉權攝）

張天瑜形容今次行動困難，得到資訊有限，只知道曾憲哲最後是經行善里往花心坑方向上山，不知道確實路線，曾憲哲亦無帶通訊設備，不像以往事故般能根據手機信號覆蓋範圍，收窄搜索範圍，亦無法利用手機定位尋人。同時現場地形山勢非常險要，遭密集山林覆蓋，救援人員須穿過密林，大小溪澗搜索，過去一周經歷颱風、暴雨，亦令搜索行動面對更大挑戰。

除消防外，警方及民安隊等亦派員搜索曾憲哲。港島總區警司（行動組）郭家俊表示，在10月4日於灣仔警署接報，一名17歲男子於同日中午12時45分離開位於九龍城的學校後失蹤，案件交由港島總區失蹤人口調查組跟進。警方高度重視案件，並透過警察公共關係部發放資訊，協助尋找失蹤者。警方表示感激失蹤者家人、校友、民間團體提供資料予警方，最終鎖定馬鞍山郊野公園，並聯同民安隊、消防處、政府飛行服務隊等在附近一帶搜索，最終成功尋回事主。事主已被送往東區醫院接受身體檢查，案件將繼續由港島總區失蹤人口調查組跟進，初步相信案件不涉刑事成分。

民安隊山嶺搜救中隊指揮官黎耀基則指，民安隊收到山嶺搜救後，在10月8日晚上10時到達花心坑聯合指揮中心，過去4天出動50位隊員進行搜救，在恒生大學後山、牛押山、老鼠田、梅子林一帶山頭搜救。

曾母於下午2時43分左右更新FACEBOOK，發帖稱「感謝主！警方已經尋找到小兒曾憲哲。他在生，並清醒。詳情遲些會同大家公佈。多謝大家的幫忙！」消息稱，消防員於下午2時15分左右，在馬鞍山郊野公園範圍內的老鼠田尋獲憲哲，他「精神，企理」。而現場圖片可見，他赤着隻腳，雙目有神，手持一樽飲品。

曾憲哲由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院檢查，當時他穿上懷疑由救援人員提供的衣物。抵院後他被安排躺在推床上，他睜眼、看來精神，身上披上毛毯和錫紙保暖，醫護人員在身旁照顧他。曾憲哲的父母之後趕抵醫院與愛兒見面，他其後由父親陪同被送上病房。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查，送院時清醒。

▼警方和民間團體連日上山找尋曾憲哲▼



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