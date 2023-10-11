男拔生曾憲哲尋回｜母感謝各界：兒子歷9號風球黑雨仍在生是神蹟

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤，至今第8日終傳來好消息，曾憲哲平安獲救，仍然清醒，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院檢查。曾母今午（11日）趕抵東區醫院與愛兒見面，抵達醫院後先短暫見記者，表示經歷今次事件，令她深深感受到香港人的友愛和溫暖；又指愛兒經過8天，經歷9號風球和黑色暴雨仍然在生，「相信呢個係一個神蹟，所以我好感謝大家過往不停咁為我仔仔禱告，同埋為搜索隊禱告，願榮耀讚美歸返畀上帝」，惟由於她尚未見到兒子，故暫時未有進一步資料可提供，僅感謝各界關心。



17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，清醒送院，其父母趕抵東區醫院與愛兒見面，抵達醫院後先短暫見記者。（林振華攝）

曾母說，自從曾憲哲失蹤的消息獲傳媒報道後，連日來有很多熱心市民提供兒子的資訊和消息，讓她深感香港人的友愛和溫暖。她並感謝各界，尤其是警方、消防、民安隊、攀山拯救隊，過去一星期近乎不眠不休地幫她和家人去「搵返個仔」，亦感謝拔萃男書院的義工、家長、舊生，以及民間搜索隊和各親友的幫忙。

曾母較早時在Facebook發帖稱：「感謝主！警方已經尋找到小兒曾憲哲。他在生，並清醒。詳情遲些會同大家公佈。多謝大家的幫忙！」消息稱，消防員於下午2時15分左右，在馬鞍山郊野公園範圍內的老鼠田坑尋獲曾憲哲，他當時「精神，企理」。從現場圖片可見，曾憲哲赤腳，雙目有神，手持一樽飲品，身旁有救援人員陪伴。

曾憲哲被發現時赤雙腳，精神狀態不錯。

曾憲哲平安獲救，仍然清醒，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院檢查。現場所見，一名救援人員抱緊憲哲，將他吊上直升機，當時他身穿藍衣藍褲，與走失當日穿着校服明顯不同，懷疑是救援人員向他提供乾淨衣物。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查。（翁鈺輝攝）

據記者在醫院所見，曾憲哲被安排躺在推床上，他睜眼、看來精神，身上披上毛毯和錫紙保暖，醫護人員在身旁照顧他。警方證實，曾憲哲是於今午（11日）在老鼠田坑一帶叢林被尋回，案件沒有可疑。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查，送院時清醒。

▼警方和民間團體連日上山找尋曾憲哲▼



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