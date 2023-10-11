男拔生曾憲哲尋回｜主路徑外百米尋獲無穿衣事主　消防供衣物飲品

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤，至今第8日終傳來好消息，曾憲哲平安獲救，仍然清醒，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院檢查。消防處表示，經過多個政府部門連日來的聯合搜救，救援人員今午（11日）於馬鞍山郊野公園附近、離開主路徑約100米位置，撥開草叢成功尋回失蹤多日的曾憲哲，他被尋獲時沒有穿上衣物，救援人員立即為他提供保暖衣物、能量飲品及作出初步護理，在確保事主情況穩定後，在政府飛行服務隊協助下，將他送院接受進一步檢查。



消防處助理消防區長周焯峰向傳媒表示，消防處10月7日下午2時29分接獲報告，一名17歲少年在沙田花心坑一帶失蹤，遂聯同警方、民安隊、政府飛行服務隊等進行搜索。今日消防人員在沙田大輋陂、近老鼠坑一帶搜救，至下午約2時15分，一名人員於離開主路徑約100米的溪澗附近，撥開草叢時，終發現曾憲哲。

消防處助理消防區長周焯峰（梁偉權攝）

周焯峰指出，曾憲哲被發現時他神智清醒，亦有能力確認自己的身分，惟未有穿著衣物，消防人員為他送上保暖衣物及能量飲品，由在場救護人員簡單治理。由於人員認為以直升機將傷者送往醫院為最合適快捷方法，故政府飛行服務隊在下午3時42分以直升機將他送往東區醫院治理。行動中，消防處共出動28輛消防車、9輛救護車，並派出112名消防員、24名救護員，當中包括攀山拯救專隊，在重點位置、有水潤、密林的地方進行深度搜救。

港島總區警司（行動）郭家俊（左起）、消防處助理消防區長周焯峰、消防處高級消防隊長張天瑜、民安隊山嶺搜救中隊指揮官黎耀基。（梁偉權攝）

至於為何曾憲哲為何一度失蹤、如何度過打風、黑雨的幾日，以至為什麼被尋獲時沒有衣物，周焯峰表示，由於救援人員發現曾憲哲時，考慮到他需要進一步治理及觀察，故未有在現場追問相關詳情。警方港島總區警司（行動）郭家俊則指，曾憲哲送院後目前「身體狀況OK」，警方稍後會向他進一步了解其失蹤原因，以及他在失蹤期間「發生過咩事」。

曾母亦於下午2時43分左右在Facebook發帖稱：「感謝主！警方已經尋找到小兒曾憲哲。他在生，並清醒。詳情遲些會同大家公佈。多謝大家的幫忙！」消息稱，消防員於下午2時15分左右，在馬鞍山郊野公園範圍內的老鼠田坑尋獲曾憲哲，他當時「精神，企理」。從現場圖片可見，曾憲哲赤腳，雙目有神，手持一樽飲品，身旁有救援人員陪伴。

曾憲哲被發現時赤雙腳，精神狀態不錯。

在搜救現場所見，一名救援人員抱緊曾憲哲，將他吊上直升機，當時他身穿消防提供的衣物。警方證實，曾憲哲是於今午（11日）在老鼠田坑一帶叢林被尋回，案件沒有可疑。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查。（翁鈺輝攝）

據記者在醫院所見，曾憲哲被安排躺在推床上，他睜眼、看來精神，身上披上毛毯和錫紙保暖，醫護人員在身旁照顧他。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查，送院時清醒。

▼警方和民間團體連日上山找尋曾憲哲▼



+ 17