標榜付費一次終身免費睇戲　海關掃10店檢逾千非法串流裝置拘6人

香港海關今日（11日）於深水埗及元朗區掃蕩10間店舖，一共檢獲約1200部懷疑非法串流裝置及一批電腦及影音器材，總值140萬元。海關表示，涉案的非法串流裝置每部售價介乎1000至1500元不等，並可點播最少一萬部侵權影視作品，個別店舖推銷時更標榜支付「一次性價錢」就可終身免費收看電視劇和電影。關員於行動中，拘捕6名男子，海關指案件仍在調查中。



海關版權及商標科技罪案調查組第二隊高級調查主任蔡俊威表示，早前接獲本地版權擁有人的舉報，指有零售店舖向顧客提供非法串流裝置，涉嫌未獲授權向公眾傳播版權作品。海關經調查後，今日（11日）展開打撃市面提供非法串流裝置行動，於深水埗及元朗區一共掃蕩共10間店鋪，檢獲約1200部懷疑非法串流裝置和一批電腦及影音器材，總值140萬元，而每部非法串流裝置售價介乎1000至1500元不等。

蔡俊威續指，涉案的非法串流裝置包括硬件即電視機頂盒，以及特定的應用程式，每個機頂盒都要安裝程式才可使用，而相關應用程式不可安裝於其他裝置使用。這些裝置只要能夠上網，就可以將侵權的影視作品傳播給用戶收看，涉嫌販賣非法串流裝置的店舖，均未獲版權擁有人授權向公眾傳播版權作品。蔡又稱，這些非法串流裝置可播放最少一萬部侵權影視作品及實時頻道，有個別店舖更標榜支付一次性價錢就可終身免費收看電影及電視劇。

香港海關今日（11日）於深水埗及元朗區掃蕩10間店舖，一共檢獲約1200部懷疑非法串流裝置及一批電腦及影音器材，總值140萬元。（林振華攝）

+ 3

蔡俊威指，是次行動是自《2022年版權（修訂）條例》於今年5月實施以來，海關首次引用「傳播權利」打撃市面非法串流裝置的侵權活動，是次行動中，海關一共拘捕6名男子，年齡介乎25至39歲，包括3名店主和3名售貨員。海關重申，一直密切注視這些電視機頂盒及特定應用程式的情況，和涉及的懷疑侵權個案，海關亦與版權擁有人保持密切合作，如果發現任何懷疑本地侵權活動，海關會在現行的法律框架下從多方面搜證，在有足夠證據的情況下會採取適當的執法行動。

海關版權及商標科技罪案調查組第二隊高級調查主任蔡俊威交代案情。（林振華攝）

根據《版權條例》，任何人在未獲得版權擁有人的授權下，為任何包括為謀利或報酬，而向公眾傳播作品的貿易或業務；或在任何這些貿易或業務的過程當中，向公眾傳播版權作品；或向公眾傳播版權作品達到損害版權擁有人權利的程度，均屬違法，一經定罪最高刑罰監禁4年及就每項版權作品罰款5萬元。

海關亦都提醒市民，非法串流裝置會連接去一些不知名的網站，裏面可能附有電腦病毒或惡意程式，會為用家帶來風險，消費者應該尊重知識產權，透過合法的途徑去收看版權影視作品，拒絕購買非法串流裝置。海關會持續加強網上及市面的巡察，遏止任何形式的侵權活動，市民可以透過海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk或網上表格舉報懷疑侵權活動。