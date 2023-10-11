標榜付費一次終身免費睇戲 海關掃10店檢逾千非法串流裝置拘6人
香港海關今日（11日）於深水埗及元朗區掃蕩10間店舖，一共檢獲約1200部懷疑非法串流裝置及一批電腦及影音器材，總值140萬元。海關表示，涉案的非法串流裝置每部售價介乎1000至1500元不等，並可點播最少一萬部侵權影視作品，個別店舖推銷時更標榜支付「一次性價錢」就可終身免費收看電視劇和電影。關員於行動中，拘捕6名男子，海關指案件仍在調查中。
海關版權及商標科技罪案調查組第二隊高級調查主任蔡俊威表示，早前接獲本地版權擁有人的舉報，指有零售店舖向顧客提供非法串流裝置，涉嫌未獲授權向公眾傳播版權作品。海關經調查後，今日（11日）展開打撃市面提供非法串流裝置行動，於深水埗及元朗區一共掃蕩共10間店鋪，檢獲約1200部懷疑非法串流裝置和一批電腦及影音器材，總值140萬元，而每部非法串流裝置售價介乎1000至1500元不等。
蔡俊威續指，涉案的非法串流裝置包括硬件即電視機頂盒，以及特定的應用程式，每個機頂盒都要安裝程式才可使用，而相關應用程式不可安裝於其他裝置使用。這些裝置只要能夠上網，就可以將侵權的影視作品傳播給用戶收看，涉嫌販賣非法串流裝置的店舖，均未獲版權擁有人授權向公眾傳播版權作品。蔡又稱，這些非法串流裝置可播放最少一萬部侵權影視作品及實時頻道，有個別店舖更標榜支付一次性價錢就可終身免費收看電影及電視劇。
蔡俊威指，是次行動是自《2022年版權（修訂）條例》於今年5月實施以來，海關首次引用「傳播權利」打撃市面非法串流裝置的侵權活動，是次行動中，海關一共拘捕6名男子，年齡介乎25至39歲，包括3名店主和3名售貨員。海關重申，一直密切注視這些電視機頂盒及特定應用程式的情況，和涉及的懷疑侵權個案，海關亦與版權擁有人保持密切合作，如果發現任何懷疑本地侵權活動，海關會在現行的法律框架下從多方面搜證，在有足夠證據的情況下會採取適當的執法行動。
根據《版權條例》，任何人在未獲得版權擁有人的授權下，為任何包括為謀利或報酬，而向公眾傳播作品的貿易或業務；或在任何這些貿易或業務的過程當中，向公眾傳播版權作品；或向公眾傳播版權作品達到損害版權擁有人權利的程度，均屬違法，一經定罪最高刑罰監禁4年及就每項版權作品罰款5萬元。
海關亦都提醒市民，非法串流裝置會連接去一些不知名的網站，裏面可能附有電腦病毒或惡意程式，會為用家帶來風險，消費者應該尊重知識產權，透過合法的途徑去收看版權影視作品，拒絕購買非法串流裝置。海關會持續加強網上及市面的巡察，遏止任何形式的侵權活動，市民可以透過海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk或網上表格舉報懷疑侵權活動。