海關追查販毒案　兩男子涉洗黑錢被捕　涉款$4,800萬

海關追查一宗於今年初偵破的毒品案件，昨日（11日）再拘捕一名男子，懷疑他處理販毒得益涉及洗黑錢，涉款約4,800萬元。



今年四月，海關偵破一宗涉及約500萬元的毒品案件，拘捕一名24歲男子。海關人員隨即展開財富調查，經資金流向分析後，發現該名男子與另一名男子的個人銀行戶口於2021年1月至2023年4月期間有大量可疑交易，懷疑款項涉及販毒得益。

經進一步調查後，海關本周二（10日）根據《有組織及嚴重罪行條例》，以洗黑錢罪在屯門拘捕一名25歲男子，並搜查他於同區的住宅單位，檢取一部手提電話。昨日海關人員再以洗黑錢罪拘捕因有關販毒案件而正被還押的24歲男子。該名24歲男子繼續被還押，25歲的被捕男子獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

此外，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。