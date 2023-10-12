男拔生曾憲哲尋回｜測量師航測攝逾千張相　尋回前已拍到赤裸人蹤

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）上周三（4日）失蹤，引發全城關注，至昨日（11日）終於平安獲救。搜救過程中，土地測量師李偉鵬曾利用航空攝影測量技術協助，前日（10日）下午以專業無人機在老鼠田坑溪澗範圍拍攝約1,000多張照片，約有10張照片都能發現相信是憲哲的蹤影，可見他當時已赤裸於叢林中。



土地測量師李偉鵬前日（10日）下午以專業無人機在老鼠田坑溪澗範圍拍攝約1000多張照片，差不多有接近10張照片都能發現憲哲的蹤影。（受訪者提供）

李偉鵬表示，一直與郊野義務搜索隊保持聯絡，並根據搜索隊對憲哲失蹤範圍進行的分析，決定於老鼠田坑河流，上下大約幾百米，一公里範圍之內位置進行拍攝。他於前日（10日）抽空安排拍攝，拍攝的照片很多時候都是重叠，因重叠有一定高度，「唔會漏咗地方無去搜查」，並希望做到立體地圖尋人。

他又指，拍攝時亦會採取傾斜拍攝方法，因大部分人以航拍垂直拍攝或找不到失蹤者，失蹤者通常在樹林，而今次失蹤的憲哲甚至在草堆位置，「今次用航空測量技術，斜斜哋就會睇到佢。」

曾憲哲昨日被發現時赤雙腳，精神狀態不錯。

他說，前日拍攝完畢後，昨晚（11日）以航空照片判釋（aerial photograph interpretation）才有時間仔細研究照片，並發現有差不多有接近10張照片都能發現憲哲，有部份照片能夠看到憲哲整個上身，有照片只顯示一部份身體，「見唔到上身有咩顔色的衣着，顔色係人肉顔色，似乎係赤裸上身。」，憲哲被發現的位置是在老鼠田坑溪澗向下位置，距離溪澗約10多米。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，昨午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查，送院時清醒。

李偉鵬指，在2018年就大嶼山玩滑翔傘吹走失蹤的男子鍾旭華，當時他曾以航空攝影測量技術尋人。最終鍾旭華在失蹤6日後在山坡被發現死亡。而在幾個月前召開死因庭，他亦作為專家證人協助審判。