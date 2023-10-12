警元朗拘5名「家族式」沉香賊　檢87.4公斤值$1500萬野生土沉香

警方在元朗搗破沉香加工倉，檢獲87.4公斤、市值約1,500萬元香港野生土沉香，並拘捕5名男女，據悉為親戚關係。警方相信不法分子在香港郊野砍伐野生土沉香，然後運往涉案鐵皮屋收藏及加工，再轉運其他國家高價出售，不排除有更多人被捕。



警方檢獲87.4公斤野生土沉香，估計市值約1,500萬元；並檢獲鋸及斧頭等砍伐工具。（陳浩然攝）

水警總區刑事部（行動）總督察歐陽基稱，水警總區刑事單位早前接獲線報，指元朗一村屋鐵皮屋有人收藏及處理大量土沉香。經情報分析後，聯同元朗刑事偵緝人員展開拘捕行動，今早（12日）根據法庭搜令進入涉案鐵皮屋，即場在屋內及周圍儲物地方，搜獲87.4公斤土沉香，亦檢獲鋸、斧頭等大量砍伐工具。到場協助的漁護署專家證實相關土沉香屬於香港野生土沉香，估計市值約1,500萬元。

據了解，當時屋內有一名男子，人員調查期間亦再有其他人折返，最後警方拘捕2男3女（38至65歲），5名被捕人士均為本地人，屬親戚關係，將被通宵扣查。警方相信有人在香港不同郊野地方砍伐野生土沉香，然後運往涉案鐵皮屋收藏及加工，再轉運其他國家高價出售，不排除更多人被捕。

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警方提醒，斬伐或偷竊沉香木屬嚴重罪行，如市民發現可疑人斬伐或偷竊懷疑沉香木，請立即通知警方。根據香港法例第96章《林區及郊區條例》，任何人士非法在政府土地上砍伐或摧毀樹木或生長中的植物，一經定罪，判處罰款港幣$2.5萬元及監禁一年。警方亦會因應個別情況，以罰則較重的香港法例第210章《盜竊罪條例》，對涉案人士作出檢控。被捕人士若被控以盜竊罪，最高刑罰係監禁10年。