警破69宗詐騙案涉710萬元 瓦解金字塔式集團 33人被捕最細15歲
近期針對長者的「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢，東九龍總區刑事部深入調查及追查大量閉路電視錄影片段，並一連五日展開「鱷潭」行動，成功搗破一個詐騙集團，並發現該個詐騙集團屬「金字塔」式運作，涉及40宗「猜猜我是誰」騙案。另外，東九龍總區亦成功偵破29宗不同類型的科技罪案及詐騙案件，包括網上情緣、網上投資及求職騙案等。整個行動警方共拘捕33人，包括30男3女（19至64歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪名，騙款高達710萬元。
東九龍總區科技及財富罪案組高級督察劉啓彥指，近月「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢，東九龍總區科技及財富罪案組人員根據情報分析及調查，鎖定一個本地詐騙集團。並於10月9日至13日採取行動，分別以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「串謀詐騙」罪，拘捕10名男子（15歲至51歲），報稱無業、學生、倉務員、廚師、送貨員、建築工人等，並檢獲多部手機。
被捕人士包括主腦、骨幹及負責收取騙款的成員，部分人有黑幫背景。被捕人涉嫌於今年2月至9月期間干犯40宗電話騙案。受害人年齡介乎60至93歲，損失金額介乎1萬至37萬元，總損失達432萬港元。
劉啓彥續指，涉案集團是「金字塔」式結構，由一名主腦負責，指示第二層的骨幹成員作為招攬人，集團會藉「搵快錢」作招徠，經由網上社交平台或通訊軟件，或接觸在娛樂場所流連的人士，例如無業者及學生等，並以數百至數千元報酬，利誘他們成為第三層成員，負責收取「保釋金」，年紀最小的被捕人士是一名15歲中四學生。警方相信今次行動已經成功瓦解一個活躍於東九龍總區的「猜猜我是誰」詐騙集團，行動仍會繼續，不排除會有更多人被捕。
東九龍總區同時成功偵破29宗科技罪案及詐騙案件，包括網上情緣、網上投資及求職騙案等。行動中，警方共拘捕20男3女（19至64歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪名，總損失達280萬元。
其中一名32歲被捕男子將被控一項「詐騙」罪，案件將於明日（14日）上午在西九龍裁判法院提堂。其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。
東九龍總區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅呼籲，如市民接到陌生來電，對方又自稱親友，並指最近更換新電話號碼，要求借錢或者匯款求助，應立即提高警覺。市民應先核實對方身份，測試對方能否準備地講出所冒充人的個人資料，例如出生日期或職業等。
黃頌雅表示，市民接聽任何「親友遇險」的陌生來電，應先掛斷電話，直接致電聲稱遇險的親友，聽聽對方的聲音，確定對方是否安全。如果有關案件涉及索取保釋金，應盡快向有關警署核實，避免墮入騙局。
當被要求轉賬到不同的個人銀行戶口時，並與原先認識的親友或公司名稱不同，應立即提高警覺，盡快向警方或身邊的親友求助。最後黃頌雅提醒市民應主動關心親友，由其是長者，應多向他們分享防騙資訊，避免成為下一個受害者。