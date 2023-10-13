警破69宗詐騙案涉710萬元　瓦解金字塔式集團　33人被捕最細15歲

近期針對長者的「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢，東九龍總區刑事部深入調查及追查大量閉路電視錄影片段，並一連五日展開「鱷潭」行動，成功搗破一個詐騙集團，並發現該個詐騙集團屬「金字塔」式運作，涉及40宗「猜猜我是誰」騙案。另外，東九龍總區亦成功偵破29宗不同類型的科技罪案及詐騙案件，包括網上情緣、網上投資及求職騙案等。整個行動警方共拘捕33人，包括30男3女（19至64歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪名，騙款高達710萬元。



警方呼籲市民接到陌生來電，應立即提高警覺。（黃學潤攝）

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察劉啓彥指，近月「猜猜我是誰」騙案有上升趨勢，東九龍總區科技及財富罪案組人員根據情報分析及調查，鎖定一個本地詐騙集團。並於10月9日至13日採取行動，分別以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「串謀詐騙」罪，拘捕10名男子（15歲至51歲），報稱無業、學生、倉務員、廚師、送貨員、建築工人等，並檢獲多部手機。

被捕人士包括主腦、骨幹及負責收取騙款的成員，部分人有黑幫背景。被捕人涉嫌於今年2月至9月期間干犯40宗電話騙案。受害人年齡介乎60至93歲，損失金額介乎1萬至37萬元，總損失達432萬港元。

劉啓彥續指，涉案集團是「金字塔」式結構，由一名主腦負責，指示第二層的骨幹成員作為招攬人，集團會藉「搵快錢」作招徠，經由網上社交平台或通訊軟件，或接觸在娛樂場所流連的人士，例如無業者及學生等，並以數百至數千元報酬，利誘他們成為第三層成員，負責收取「保釋金」，年紀最小的被捕人士是一名15歲中四學生。警方相信今次行動已經成功瓦解一個活躍於東九龍總區的「猜猜我是誰」詐騙集團，行動仍會繼續，不排除會有更多人被捕。

東九龍總區同時成功偵破29宗科技罪案及詐騙案件，包括網上情緣、網上投資及求職騙案等。行動中，警方共拘捕20男3女（19至64歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪名，總損失達280萬元。

其中一名32歲被捕男子將被控一項「詐騙」罪，案件將於明日（14日）上午在西九龍裁判法院提堂。其餘被捕男女已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到。

由左至右：東九龍總區科技及財富罪案組高級督察劉啓彥、東九龍總區刑事總督察鄔凱寧及東九龍總區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅。（黃學潤攝）

東九龍總區防止罪案辦公室高級督察黃頌雅呼籲，如市民接到陌生來電，對方又自稱親友，並指最近更換新電話號碼，要求借錢或者匯款求助，應立即提高警覺。市民應先核實對方身份，測試對方能否準備地講出所冒充人的個人資料，例如出生日期或職業等。

黃頌雅表示，市民接聽任何「親友遇險」的陌生來電，應先掛斷電話，直接致電聲稱遇險的親友，聽聽對方的聲音，確定對方是否安全。如果有關案件涉及索取保釋金，應盡快向有關警署核實，避免墮入騙局。

當被要求轉賬到不同的個人銀行戶口時，並與原先認識的親友或公司名稱不同，應立即提高警覺，盡快向警方或身邊的親友求助。最後黃頌雅提醒市民應主動關心親友，由其是長者，應多向他們分享防騙資訊，避免成為下一個受害者。