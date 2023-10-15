尖沙咀斬人｜新藥房遭收$7萬陀地費　負責人嘆：錢畀咗照樣俾人打

尖沙咀彌敦道重慶大廈一間藥房的3名男職員，今凌晨（15日）準備關門時，突然遭5至6名手持利刀及鐵棍的惡煞襲擊，其中2人被毆傷，該群惡煞得手後登車逃去。斬人血案發生後，藥房今日仍然如常營業，地上已不見血跡。



藥房負責人表示，藥房新開張約三個月，開舖數天便被人收陀地，藥房遂找人和對方洽談，對方要求每月索取2至3萬元陀地，藥房當時未有支付保護費。他指，不清楚那些人的背景，藥房曾被他們滋事「搞」了兩次，更有一次同事曾被人跟蹤至屋苑樓下，後來雙方達成共識只要繳付7萬元便能了結事情，他懷疑今次職員遇襲與收陀地一事有關﹕「點知我哋錢畀咗，人都係照樣俾人打！」兩名受傷職員中，其中一人仍留院，另一人幸僅受輕傷。



事發於凌晨0時許，3名藥房職員收舖離開時，在店舖對開行人路遭5至6名男子襲擊，其中1人及時逃去無受傷，另外兩名遇襲受傷的男職員分別姓莊（36歲），其頭及手受傷，以及姓蔡（34歲）手腳受傷，他們其後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作傷人案處理，暫未有人被捕，案件交由油尖警區刑事調查隊第3隊跟進。警方正追緝約6名年約35至40歲，案發時身穿深色上衣的男子，他們於犯案後登上一輛白色七人車，往梳士巴利道方向逃去。