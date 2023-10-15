海關破首宗航空旅客電動輪椅販毒案　拘拐杖漢檢$1200萬可卡因

海關昨日（14日）破獲首宗入境旅客利用電動輪椅販毒案件，於輪椅坐墊以及椅背檢獲11公斤可卡因，市值1200萬元。一名持拐杖、報稱為租車公司董事的51歲外籍男子被捕。



海關於涉案電動輪椅坐墊及椅背，檢獲11公斤可卡因，市值1200萬元。(朱永倫攝）

昨日（14日），一名由聖馬丁經法國巴黎飛抵香港國際機場為的外籍男子入境時，海關為其清關。男子當時有兩件寄艙行李，其中一件為電動輪椅，海關人員遂用X光機檢查，發現X光影像有可疑，於是進行深入調查。其後，海關人員在輪椅的坐墊以及椅背，發現有重新縫合的痕跡，內藏夾層，海關檢獲11公斤可卡因。

被捕外籍男子51歲，報稱為租車公司董事，以涉嫌販運危險藥物罪被捕，現正被扣留調查。經海關調查後，男子報稱電動輪椅為朋友借給他在旅行期間使用。據悉，男子為行動不便，登機時使用拐扙，惟輪椅則寄艙，引起海關懷疑。

香港海關毒品調查科機場調查課主任定堅傑表指，案中有兩個特別之處。首先，被捕人由出發地經歐洲轉機抵港，採取較迂迴的路線，以逃避海關人員偵查。另外，本案件近年首宗航空旅客利用電動輪椅販毒案，方式掩人耳目，加大執法難度。

海關指，面對販毒集團不同收藏方法及偷運方式，海關配備精準及先進的設備，並會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，從源頭堵截毒品流入市面。