將軍澳新都城停電｜二期商場下午開始無電　街坊摸黑買餸戲院停業

將軍澳新都城二期今（15日）午2時許發生電力故障，停電逾6小時，至晚上8時許亦未能恢復。期間商場扶手電梯暫停，顧客逛街需拾級而上；街市及巴士站則烏燈黑火，過百戶商舖受影響，街市檔販紛紛點起蠟燭照明，街坊則要摸黑買餸。戲院亦未能運作，需暫停營業。中電回覆指，該區供電系統正常。據了解，事故初步涉及屋苑機電設施「跳掣」。《香港01》正向恒基地產查詢事件。



檔販摸黑經營生意。（將軍澳 ｜烽火台Ken Lee ）

網上圖片可見，整個商場的扶手電梯暫停運作，有店舖照明系統亦受到影響，需提早關門。戲院亦在Facebook宣布，由於商場供電系統出現故障，未能正常運作，需暫停營業，有顧客關心退票事宜。其中，街市更為漆黑一片，街坊需要摸黑買餸 ，有賣鮮肉的檔口點燃白蠟燭照明。

記者晚上到現場視察，發現供電仍未完全恢復，商場扶手電梯仍然未能使用。有商舖接受訪問指，廁所供水亦暫停。寶林公共運輸交匯處則伸手不見五指，有人豎立臨時燈柱照明，以供乘客看路。而住宅大廈則未受影響。

戲院亦在Facebook宣布，由於商場供電系統出現故障，戲院未能正常運作。（網上截圖）

跟進事故的新思維副主席崔定邦指，商場及街市的機電設施故障「跳掣 」，其中地下店舖街市過百檔商戶受影響，以及各層扶手電梯及商場穿梭住宅的電梯未能運作。由於商場連接住宅大廈多個公共通道，接獲多個居民投訴，行動不便的長者回家時現困難。崔定邦指，接獲恒基地產通知，現時正進行搶修，目標將於今日內恢復供電。中電發言人回覆指，該區供電系統正常。