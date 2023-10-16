將軍澳新都城停電｜商場恢復供電　街市檔販執拾趕開檔

將軍澳新都城二期昨（15日）午2時許發生電力故障，停電逾6小時，當晚仍未恢復。期間商場扶手電梯暫停，街市及過百戶商舖受影響，《香港01》記者今再到現場，經承辦商緊急搶修後商場恢復供電力，街市及大部分商戶照常營業，檔販埋頭苦幹執拾趕開檔。不少市民逛街採購，商場食肆亦如常運作，商場內的戲院亦售有11時許的電影場次。



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昨（15日）夜停電期間商場內街市檔販點起蠟燭照明，街坊則要摸黑買餸。戲院亦未能運作，需暫停營業。中電回覆指，該區供電系統正常。據了解，事故初步涉及屋苑機電設施「跳掣」。

新都城街街市管理公司指，街市電力總掣於昨日（15日）下午出現故障，連接兩個掣櫃的其中一個部件短路，影響街市供電，詳細故障原因仍有待調查。經承辦商緊急搶修後，街市已經於大約晚上8時半恢復供電。

檔販摸黑經營生意。（將軍澳 ｜烽火台Ken Lee ）

街市檔販紛紛點起蠟燭照明，街坊則要摸黑買餸。戲院亦未能運作，需暫停營業。中電回覆指，該區供電系統正常。據了解，事故初步涉及屋苑機電設施「跳掣」。新都城街街市管理公司指，經承辦商緊急搶修後，街市已於晚上約8時半恢復供電，詳細故障原因仍有待調查。

l將軍澳新都城停電｜戲院未開唔知恢復未，其他都無影響，街市都商戶已經埋頭苦幹努力工作，商場都無事，商場食肆已經如常運作，屋苑應該問題不大