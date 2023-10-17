前區議員朱江瑋被捕　涉未註冊推銷強積金計劃　警持手令搜屋

消息指，被DQ的前油尖旺區議員朱江瑋，涉嫌違反香港法例第485章強制性公積金計劃條例34L條，即未註冊而推銷強積金計劃，今日（17日）上午被警方拘捕。中午12時20分左右，警方將他帶到觀塘道宏利廣場一寫字樓搜證，至近下午2時才離開。朱江瑋隨後被帶到旺角W Plaza一間零售店問話並紀錄資料，逗留10多分鐘後離開。下午2時40分，警方將朱帶到大角咀福強工業大廈調查，逗留約半小時後離去。

警方證實，今日在沙田區拘捕一名46歲男子，涉嫌違反香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》第34L條「對進行受規管活動等的禁止」罪，並根據法庭手令，搜查被捕人的住所及辦公地點，檢獲相關文件及電子通訊工具，被捕人現正扣留調查。積金局表示，正全力協助警方的調查工作。



朱江瑋被帶到觀塘一寫字樓調查。（馬耀文攝）

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朱江瑋在2021年9月，被政府裁定未能通過宣誓，而失去旺角南的區議員議席，其後一度經營網購零售生意，之後再加入保險業。根據其社交平台，他在今年8月16日曾設置街站，站向市民推銷整合強積金服務；亦曾以「理財顧問」身份，於9月14日在YouTube頻道「圍爐頻道Wai Lo Channel 」的直播節目「東頭同學會」中，公開推銷其強積金整合計劃，呼籲「手足」及「同路人」放心讓他的團隊替他們管理強積金戶口，並聲稱可獲理想回報。惟截至今日（10月17日），強制性公積金計劃管理局網頁中的強積金中介人紀錄冊，並沒有朱江瑋的紀錄。

朱江瑋被DQ區議員議席。（資料圖片）

據了解，警方的拘捕行動同時搜查一間保險公司位於觀塘宏利廣場的業務地址。根據保險業監管局的保險中介人登記冊，朱江瑋於今年9月6日已獲取個人保險代理牌照，並由該公司委任。行動中警方另搜查朱江瑋作為負責人的「如一」團購網購平台位於旺角W Plaza的門市，以及在囚支援平台「候鳥」位於大角咀福強工業大廈的辦公室。

積金局指出，根據《強制性公積金計劃條例》，任何人必須先向積金局註冊成為強積金中介人，才能從事強積金銷售及推銷活動，包括邀請或誘使，或企圖邀請或誘使另一人作出有關於管理強積金的決定；或向他人提供有關於管理強積金的決定的意見。任何人未經註冊而進行或顯示自己進行受規管活動，屬刑事罪行，可被撿控。該局在其網站內備有主事中介人及附屬中介人的註冊紀錄，公眾可瀏覽有關註冊紀錄，以核實中介人的註冊情況。