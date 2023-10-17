珍惜生命｜何文田培正中學中一男生墮樓　昏迷送院搶救不治

今日（17日）下午1時19分，何文田培正道培正中學，警方接報一名男生在校園內高處墮下，昏迷不醒。救援人員到場，將男生送往伊利沙伯醫院搶救，但延至2時25分不治，死因有待驗屍後確定；警方圍封現場調查，相信男生從學校一走廊墮下，在現場沒有檢獲遺書。墮樓12歲男生的家屬其後由警員陪同，在醫院認屍後離去，神情哀傷。警員則檢走一袋屬於男生的衣服。據了解，男生生前因家庭問題感不開心。

培正中學今午發出特別通知，表示一名中一學生今日中午被發現從校內高處墮下，送院搶救後不治，全校師生得悉噩耗後均極為難過和悲痛。校方表示，事件交由警方調查，學校不宜在現階段作任何揣測或發表意見，但學校即時啟動危機處理小組，並透過班主任將事件通知學生，學校教師、社工、輔導人員及教育心理學家，已即時為學生提供輔導，協助他們疏導情緒。校方亦已發出家長信，促請家長在未來數周留意子女情緒及給予適切關心和安慰，並呼籲家長與校方保持聯絡，以便學校及早提供協助。

教育局回覆《香港01》查詢表示，對事件感到十分難過，已即時向有關學校提供支援。有關學校已啟動危機處理小組跟進事件，為有需要的學生及教職員提供輔導服務。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切的支援和協助。



死者遺體移送醫院停屍間。（羅敏妍攝）

警方圍封校園內一處位置。（羅敏妍攝）

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288