北角海濱花園吊貓案｜69歲女貓主與3印傭被捕　不排除涉宗教儀式

北角海濱花園寵物公園上周六（14日）驚現貓屍慘被懸掛大樹上，警方經調查後，於昨晚（16日）拘捕4名女子，涉嫌殘酷對待動物。4名被捕人分別為死亡雄性成貓的69歲女主人，以及主人的3名印尼籍女傭（24至33歲），警方正調查4人的犯案動機，貓的死因則有待漁護署解剖及進行毒理化驗等才可判斷。據了解，4名被捕人居於北角區，警方不排除案件涉及宗教儀式，而被捕人家中另有3隻貓均獲妥當照顧。



貓咪被人用尼龍繩索頸掛在樹上。（黃偉民攝）

事發於上周六下午1時20分，警方接報北角海濱花園寵物公園，一具貓屍遭人以尼龍繩掛在樹上，屍體由愛護動物協會人員撿走，當時人員初步檢驗顯示貓屍並無表面傷痕。東區警區助理指揮官（刑事）署理警司楊韻明表示，經深入調查及翻查現場附近大量閉路電視後，東區警區刑事調查隊及情報組人員鎖定4名涉案女子，昨晚在4人的處所附近，以涉嫌殘酷對待動物拘捕她們。其中69歲本地婦人已獲准保釋，須於11月15日再報到，其餘3名外傭仍被扣查。

警員用黑色膠袋掩住貓屍。（黃偉民攝）

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楊韻明指出，被捕人均沒有虐待動物的前科，或精神問題紀錄，警方仍在調查4人的犯案動機。至於死亡雄貓生前健康情況、死因及被吊到樹上前的狀況，均仍有待進一步調查。

據悉死亡雄貓已由被捕69歲婦人飼養約7年，4名被捕人於10月13日晚上7時許，以手推車推着一個紙箱，前往貓屍其後被發現的位置，短暫停留後離去，4人返回住所時，紙箱已消失。被捕人家中有飼養另一雌性成貓及兩隻幼貓，消息稱警方相信牠們與死亡雄貓為「一家人」，而餘下的貓均獲妥當照顧。

東區警區助理指揮官（刑事）署理警司楊韻明（左）、東區警區動物罪案警察專隊主管督察吳敏芳。（陳浩然攝）

東區警區動物罪案警察專隊主管督察吳敏芳表示，警方非常重視動物權益，並竭力打擊一切殘酷對待動物行為。她強調，虐待動物是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪最高可判罰款20萬元及監禁3年。另外，根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第10條，任何人不得將任何動物遺體放於街道或公眾地方、任何建築物的公用部分、任何水道、溪澗、渠道、溝渠、水塘或香港水域等，違者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。