警國安處拘57歲男控煽動周三提堂　涉煽動仇恨中共、侮辱習近平等

警務處國家安全處昨日（16日）下午在屯門區，拘捕一名57歲男子，涉嫌違反香港法例第200 章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪。警方調查顯示，被捕男子涉嫌多次透過社交平台，持續發布具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨、鼓吹港獨、要求制裁政府官員及煽動使用暴力等。

警方根據法庭手令，搜查被捕男子的住所，並檢獲曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。警方已暫控該名被捕人一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件將於周三（18日）上午於西九龍裁判法院提堂。



據了解，被捕男子在社交平台facebook及X（前稱Twitter）開設帳戶，長時間發佈至少約300篇具有煽動意圖的訊息，內容包括煽動仇恨中國共產黨的訊息，侮辱國家主席習近平，煽動對政府及官員、包括特首李家超及其家人、保安局局長鄧炳強的仇恨，抹黑香港警察、稱警方為「黑警」及誣蔑警察破壞法治，呼籲選舉投白票及抹黑《香港國安法》等。

被捕男子亦涉嫌公然呼籲制裁特首李家超、香港官員、香港警察等，以及多次發佈鼓吹港獨的訊息和轉載被指涉及港獨的歌曲。