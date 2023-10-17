德望學校易服漢容貌曝光　髮線後移戴眼鏡口罩　身穿高中女生校裙

牛池灣著名女校德望學校（中學部）昨日（16日）懷疑發生偷拍案，消息稱一名男子身穿德望校裙，假扮學生進入學校廁格，懷疑企圖偷拍，被學生揭發後逃去無蹤。《香港01》獲得懷疑是涉事易服變態漢的照片，可見他髮線後移，戴上眼鏡及口罩，穿上德望中學部高年級女生的校裙，外加學校的綠色長袖冷衫，在校園內現身。有家長向本報表達憂慮，擔心該名怪漢過往曾否進入學校及偷拍，希望警方早日破案。



懷疑潛入德望學校（中學部）偷拍的變態易服男容貌曝光，《香港01》獲得涉事易服變態漢的照片，可見他髮線後移，戴上眼鏡及口罩，穿上德望中學部高年級女生的校裙，外加學校的綠色長袖冷衫，在校園內現身。（家長提供）

學生有體育課日子 暫准直接穿運動服回校

根據《香港01》取得校方發予學生的電郵，當中指出學生由明日（18日）開始至11月30日，在有體育課的日子，可以直接穿體育服及運動鞋回校。相信校方此安排是希望減少學生在校內更衣，以進一步確保她們的安全。

德望學校校方向學生發電郵，通知她們暫時可在有體育課的日子，直接穿體育服及運動鞋回校。（家長提供）

而根據校方昨日發予家長的電郵指出，兩名中六女生昨日在學校第一節小息前往洗手間時，發現廁所內有人「行為古怪」，怪人更穿上學校高年級學生的校服，假扮為學生。兩名女生上前質問對方，惟對方逃去，女生隨即通知校方。校方立即檢查所有走廊及洗手間，同時報警並翻查學校閉路電視，相信涉事怪人遇到該兩名女生後，已立即離開學校。警方則在接報後趕到學校搜查，並在昨日放學後到學校再次搜查。

德望學校向家長發電郵，通知校內發生外人闖入事件，指出涉事者身穿學校高年級女生的校服，假扮學生。（家長提供）

警方昨日表示，黃大仙警區昨日接獲區內一所中學報案，指該校於昨早約9時30分有一名身穿校服的人，懷疑匿藏在一女廁廁格內，該人其後逃去。警員接報到場，經初步調查後，案件列「窺淫」，交由黃大仙警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。人員積極動用其他刑偵資源全力追緝涉案者，包括搜尋及檢視校內及案發地點附近的閉路電視紀錄。案發後警方亦已向校方提供適當的保安指引。