尖沙咀黑幫曬馬叫囂內情曝光　疑夜場消遣醉酒釀推撞爆衝突

尖沙咀上周六（14日）凌晨發生懷疑黑幫「曬馬」事件，逾20人在麼地道近漆咸道南聚集，部分人在馬路上叫囂，亦有人懷疑手持長刀，走近一輛停在漆咸道南路中心的私家車，再折返入人群中。在場有人拍攝片段，不禁說「嘩，比拍電影仲逼真呀！」據了解，當日黑幫14K人馬「阿鬼」在附近一間酒吧消遣期間，懷疑醉酒後與人爭執推撞，更出手掌摑在場的另一黑幫新義安人馬「阿吉」，其後雙方在街上擾釀，結果造成今次「曬馬」事件，警方追查後則以涉嫌非法集結及管有攻擊性武器拘捕7名男子。



有人懷疑持刀。

據了解，14K「阿鬼」於上周六凌晨，在尖沙咀漆咸道南余仁生中心一間由同門任「睇場」的酒吧消遣，其間疑因醉酒，與場內客人爭執推撞，更掌摑新義安「阿吉」一下，「阿吉」於是「吹雞」召人到場，而「阿鬼」則被酒吧職員趕走。

惟「阿鬼」一方的人馬被趕離酒吧後，仍在樓下擾攘，結果遇到被召喚到場的「阿吉」手下，雙方展開對峙。其間「阿鬼」的同門「阿俊」嘗試勸阻雙方，結果疑反被誤傷。

警方於上周六凌晨1時59分接獲一名43歲姓馬男子報案，指尖沙咀漆咸道南27號地下位置，有人打架並且有人受傷，惟警員到場後，現場平靜，不見有人聚集或打架。警方當時將案件暫列「糾紛」處理。

消息指，警方其後根據網上流傳影片追查，相信片中兩幫人馬分別屬新義安和14K，當時雙方手持武器狀物體叫囂。警員其後根據影片，以涉嫌非法集結及管有攻擊性武器拘捕7名男子，年齡介乎19至45歲。據了解其中4名被捕人屬新義安，另外3人則屬14K，當中包括懷疑在酒吧與人推撞的「阿鬼」。