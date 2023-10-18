青康路車禍｜客貨車撼巴士釀3死傷　九巴乘客聞巨響：玻璃飛埋嚟

今日（18日）上午青衣青康路發生奪命車禍，速遞公司客貨車失事剷上石壆飛過對面線撼巴士，其中客貨車乘客傷重身亡。被撞的43線九巴車頭毀爛，車長受傷送院，有巴士乘客憶述稱，突然聽到轟然巨響，一剎那客貨車已經「瞓咗喺度」，「玻璃飛埋嚟」場面相當驚險。



事發於今早10時57分，43號九巴由青衣長康邨駛往荃灣西站。巴士乘客趙先生受訪時稱，他站在下層的傷殘位置，突然聽到「嘭」一聲，然後見到涉事客貨車「瞓咗喺度」。他形容當時巴士「玻璃飛埋嚟」，幸好前方沒有乘客。他續指，巴士停站後再開車，車速並不快，估計是客貨車車速較快。

另一巴士乘客黃先生指，意外發生時他聽到轟然巨響，然後即時衝落車離開，擔心留在車上會有危險。他指巴士上有20至30人，情況並不混亂，各人迅速離開車廂。巴士車長在意外後仍能開門讓乘客離開。黃先生指，巴士左轉出馬路就發生意外，「（巴士）應該照返正常規矩咁轉出嚟」。

九巴公司回覆傳媒查詢指，今早約11時，九巴一輛43線巴士駛離長青巴士站，轉入青康路慢線後，被對面行車線一架客貨車先摌上石壆，然後越過對面線撞倒，巴士車長受傷送院治理。

客貨車司機及乘客受傷被困。（讀者提供）