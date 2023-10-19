港鐵大圍站20歲男墮軌遭列車撞斃　九龍塘至沙田服務暫停1小時

港鐵大圍站發生墮軌事件。凌晨零時許，一名男子在東鐵大圍站往金鐘方向月台，突然墮軌，正在駛進站的列車將其撞及，據悉事主被攔腰撞斷身體，當場不治。受事件影響，東鐵綫由九龍塘站至沙田站服務，一度暫停約一小時，期間港鐵派出接駁巴士疏導乘客，警方調查事件成因。



消防員將死者遺體舁到月台。(陳永武攝)

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現場消息稱，涉事男子在列車進站時墮軌，跌落第一與第二卡之間，被攔腰撞及。救護員到場，證實事主已當場死亡，身體斷成兩截。消防及救護員將死者遺體舁到月台，並用黑布遮蔽，交由警方調查。由於事發後九龍塘至沙田列車服務暫停，多名候車乘客須改乘坐港鐵安排的接駁巴士，而該巴士客量亦爆滿。

港鐵於今日凌晨零時18分表示，由於有人進入東鐵綫大圍站路軌範圍，東鐵綫服務受阻，港鐵於19日凌晨零時半更新列車服務資訊：東鐵綫九龍塘站來往沙田站服務暫停。而東鐵綫其他路段服務，金鐘站至九龍塘站為10分鐘一班；沙田站至上水站亦為10分鐘一班。港鐵現正提供免費接駁巴士，來往九龍塘站及沙田站，沿途停大圍站。港鐵建議前往大圍站的乘客，可考慮使用屯馬綫；乘客亦請考慮使用其他交通工具。及至19日凌晨1時07分，港鐵指事故已妥善處理，東鐵綫列車服務逐步回復正常。

港鐵安排接駁巴士疏導乘客。(陳永武攝)

警方表示，19日凌晨0時14分接獲港鐵大圍站職員報案，指一名男子在上址往金鐘方向月台懷疑墮軌。救護員接報到場，證實男子當場死亡，警方在現場檢獲遺書，證實20歲事主身分，死因有待驗屍後確定。據了解，有人生前受到家庭問題困擾。