北角南天大廈僭建簷篷墜下　石屎鐵枝剝落　屋宇署稱已移除鬆脫物

北角今午（19日）發生高空擲物。下午1時許，一名女子途經北角英皇道及電廠街交界時，突然聞巨響，赫見多塊石屎磚及疑是狗臂架的鐵枝從高處墮下，幸無傷及市民。警方接報到場調查，將案列高空擲物，並圍封電廠街9-15號對開一段路，通知屋宇署處理。消息指，多塊面積約10厘米乘10厘米石屎磚，從3樓簷篷位置墮下，現場可見雜物四散一地。



一塊疑是狗臂架的鐵枝及多塊面積約10厘米乘10厘米石屎磚四散一地。

屋宇署發言人稱，今日下午接獲警方通知，北角英皇道275號南天大廈外牆石屎剝落，隨即派員到上址視察，發現上址3樓外牆有部分僭建簷篷墜下，已墜下的簷篷面積約 50 厘米乘 45 厘米。屋宇署人員檢視後認為整體樓宇結構沒有明顯危險，但外牆餘下的簷篷及批盪有鬆脫情況。在消防處協助下，該些外牆鬆脫物已經被移除。

屋宇署又指，已於2021年5月向南天大廈業主立案法團（法團）發出強制驗樓通知，法團委任的註冊檢驗人員於本年6月已就大廈的公用部分完成所須的訂明檢驗。據悉該大廈已參加市區重建局的「招標妥」計劃，並會進行招標，以招聘工程承建商進行訂明修葺。大廈須在完成修葺工程後，相關強制驗樓通知方會被視為遵辦。署方表示會繼續跟進有關強制驗樓通知的遵辦情況。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇安全；而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任。若因樓宇失修而導致他人財物損失或人命傷亡，業主亦有機會負上刑事及民事法律責任。

消息指，多塊面積約10厘米乘10厘米石屎磚，從3樓簷蓬位置墮下。