尖沙咀斬人｜藥房職員疑因陀地費遭襲擊　警拘8男包括黑幫成員

尖沙咀早前（15日）凌晨發生一宗斬人血案，彌敦道重慶大廈地下一間藥房，3名男職員準備關門時，遭5至6名手持利刀及鐵棍的男子襲擊，其中2名職員受傷。油尖警區反三合會行動組人員接手調查，並於16日至昨日（18日）在尖沙咀及東區，拘捕8名本地男子，年齡介乎19至40歲，涉嫌傷人，部分被捕人涉嫌為三合會的骨幹成員。其中5名被捕人已獲准保釋候查，須於11月上旬向警方報到，其餘被捕人現正被扣留調查。



10月15日凌晨0時許，尖沙咀近重慶大廈外發生傷人案，傷者頭部受傷，倒地不起，有途人見狀上前為其止血。（讀者提供）

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兩名遇襲受傷的男職員分別姓莊（36歲），其頭及手受傷，以及姓蔡（34歲）手腳受傷，他們事後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。藥房負責人其後接受傳媒訪問指，藥房新開張約三個月，開舖數天便被人收陀地，藥房遂找人和對方洽談，對方要求每月索取2至3萬元陀地，藥房當時未有支付保護費。他指，不清楚那些人的背景，藥房曾被他們滋事「搞」了兩次，更有一次同事曾被人跟蹤至屋苑樓下，後來雙方達成共識只要繳付7萬元便能了結事情，他懷疑今次職員遇襲與收陀地一事有關﹕「點知我哋錢畀咗，人都係照樣俾人打！」

案發於本月15日，凌晨零時許，尖沙咀彌敦道重慶大廈地下一間藥房，3名男職員於上址準備關門時，突然殺出5至6名手持利刀及鐵棍的男子，不由分說便襲擊該3名男職員，其中1人及時逃去，所幸沒有受傷，惟其餘2人被毆傷，該群惡煞得手後登上一輛白色七人車，並往梳士巴利道逃去。有途人目擊事件，見狀為該2名受傷的男職員止血並報案求助。據讀者指出，當時施襲男子俱蒙面。現場所見，其中一名傷者浴血倒地，鮮血流滿一地。