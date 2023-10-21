好人好事｜唐狗十一煙花後西九龍走廊狂奔　車輛慢駛保護助救狗

西九龍走廊10月1日夜晚上演熱心市民救狗場面。「毛守救援」facebook今日（21日）發帖，指當晚9時許煙花匯演完結後，一隻黃色唐狗被發現在西九龍走廊往荃灣方向狂奔，3名熱心駕駛者發現後，聯同接報到場的毛守義工合作將牠截停。雖然名為「Jazz」的雌性狗狗有晶片，惟漁護署未能聯絡狗主，警方於是通知愛護動物協會人員到場接收Jazz。《香港01》正向愛協查詢Jazz目前情況。



唐狗Jazz於10月1日晚上被發現在西九龍走廊狂奔，由熱心人截停，其後交由愛護動物協會接收。（毛守救援facebook圖片）

毛守救援帖文形容Jazz「身形龐大」，指牠10月1日晚上9時許被發現在西九龍走廊往荃灣方向狂奔，「3位駕駛者立即有默契地慢駛尾隨包圍保護」並將狗狗截停，同時致電毛守求助，狗狗則在路旁休息。惟義工趕到現場後，狗狗突然再次拔足狂奔，義工惟有再與駕駛者狂追，其間有人協助攔截其他車、有人慢駛保護狗狗和熱心人，最終大家成功捉回狗狗。

現場人士檢查後，發現狗狗有晶片，牠是雌性，名叫「Jazz」，當時前腳受傷有血、尾部及臀部甩毛。由於漁護署未能聯絡狗主，故其後接報到場的警員通知愛協到場接收Jazz。

唐狗Jazz於10月1日晚上被發現在西九龍走廊狂奔，由熱心人截停，其後交由愛護動物協會接收。（毛守救援facebook圖片）

警方表示，於10月1日晚上9時23分接報，指一隻腳部受傷的狗在西九龍走廊往美孚方向慢線被發現，當時牠清醒，愛協人員為牠檢查，相信牠並非被車撞傷，但未能確定傷勢如何造成。由於當時未能尋獲狗主，故由愛協人員將狗帶走。