單車節2023｜選手撞雪糕筒釀大炒車　傷者：落斜賽道收窄易生意外

疫後復常的首個單車節今日清晨開鑼，男子組公路繞圈賽發生意外，至少11人受傷。大部分選手手傷受傷，有人甩牙流血，亦有參賽者須由擔架床送院。受傷的參賽者表示當時選手由黃埔橋落斜出尖東，正值三線轉兩線，有人撞到雪糕筒倒地。由於參賽者眾，肩並肩比賽的情況下骨牌式連環炒車，他自己傷及左邊手，並且爆牙。



另外有目擊者表示，意外後多輛救護車駛入賽道處理，而大會未有及時舉紅旗及叫停賽事，導致後來的車群亦不及煞掣，再有部份人「炒車」受傷。因應意外，大會宣佈女子組公路繞圈賽由兩圈變為一圈。



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單車節2023環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽男子公路組香港站賽事，今日（22日）上午11時許麼地道66號對開發生意外，釀成十多架單車大炒車，至少11人受傷。傷者之一的楊先生第二次參加單車節，表示當時正踩第二圈，出黃埔橋往尖東時，正值落斜轉平路，在路的最右手邊有人撞到雪糕筒，然後骨牌式導致10多部單車連環炒車。他傷及左邊手、鎖骨痛以及爆牙。

他分析意外原因乃落斜後「大家一定係揸得好快」，而路段三線轉兩線「都有少少窄」，而且賽事比較多人，大家只是膊頭對膊頭的距離，「百多人呢個速度下收窄好容易有意外。」他建議主辦主可以遲少少縮線道，或者減少縮的幅度。他形容意外後不是很混亂，不過自己「冷靜咗一陣，唔可以即刻企到起身」，醫護人員也很快前來協助處理傷口。

目擊意外的參賽車隊經理張先生指，比賽期間近梳士巴利道的賽道有人「炒車」，後面車隊收掣不及，釀成多人受傷，其後有多輛救護車駛入賽道，懷疑大會未有及時舉紅旗及叫停賽事，後來的車群亦不及煞掣，再有部份人「炒車」受傷。

參賽者陳先生指，目擊到有參加者撞到雪糕筒，令多人炒車，當時車群約過百名參加者。他指，車隊約17位成員參賽，4位成員受傷，其中兩位有大面積擦傷。

大會宣布，受意外影響，「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽(香港站) – 女子公路組」會由兩圈變為一圈。