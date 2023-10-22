沙田好市民獎巡迴展覽　警吉祥物組正義守護聯盟　盼市民齊心防罪

今年是好市民獎勵計劃 50 週年，警方舉辦巡迴展覽，第四站於10月19日至10月25日在沙田新城市廣場一期舉行，主題為「正義守護聯盟」，公共關係部今次聯同警隊不同單位，首次召集所有的警隊吉祥物，組成「正義守護聯盟」，透過今次展覽向市民大眾宣傳不同的警隊防罪訊息，同時帶出全民參與、共同行動及全城守城的主要訊息。聯盟全體成員今日（22日）在警務處處長蕭澤頤及一眾市民的見證下，舉行結盟儀式。



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今次的展覽反應熱烈，不少一家大細到場參觀。展覽除了由不同聯盟成員每天介紹各成員所肩負之任務外，場內亦會有不同特色的打卡區、攤位遊戲及好市民獎有獎問答機。參加者只要完成挑戰，即可以贏取以正義聯盟成員設計的精美紀念品。蕭澤頤更向提子大使派發介紹「正義守護聯盟」 的第二季《提子動畫廊》繪本及最新推出的「提子手錶」。「提子手錶」內設投射功能，可以發射 24 款提子圖案；另外，市民亦可以在公共圖書館借閱《提子動畫廊》繪本。

展覽亦邀請了藝人區永權及知名音樂人伍仲衡獻唱全新防騙宣傳歌曲《凡事無免費》，防騙吉祥物「提子」亦帶領一眾來自大埔警區的提子大使，以跳唱形式表演歌曲《提防騙子》及《分清真與假》，宣傳防騙資訊。

警方表示，要有效打擊罪案以及現今手法層出不窮的騙案，絕不能單靠警隊一己之力，而是需要社會各階層，做好自己角色及本分，警隊希望每一位市民貢獻自己的力量，加入正義守護聯盟的行列，共同行動，守護這個城市。另外，防罪教育需要各持份者「從細做，持續做，一齊做」，從小培養小朋友的防罪及守法意識，為他們紮穩根基，教育及提醒年輕一代及身邊親友要遠離罪行。警方希望廣大市民能將「正義守護聯盟」的精神及防罪資訊宣揚開去，一同「全城守城」。

為期一星期的展覽於2023年10月19日（周四）至10月25日 (星期三)，每日中午12時正至晚上8時正於沙田新城市廣場一期 L1 羅馬圓型獻技場舉行（10月20日、21日及23日，開放時間延長至晚上10時，10月22日為「正義守護聯盟結盟日」，開放時間為下午3時正至晚上10時）。