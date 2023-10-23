19巴籍人蛇經海陸空從家鄉迂迴來港被捕　9人困薯莨洲嗌HELP獲救

水警一連兩日（22及23日）截獲合共19名巴基斯坦籍偷渡客，揭發他們從家鄉經內地輾轉來港，先乘搭飛機抵達烏魯木齊，再轉機到廣州，然後再經陸路到深圳，最終乘搭舢舨偷渡入境。其中9人搭船8小時由深圳入境香港，在22日晚上被遺棄在無人居住的薯莨洲，大嗌「Help（救命）」驚動漁民報警；其餘10人翌日清晨由內地人協助下乘舢舨來港時，在后海灣水域被截獲。



薯莨洲位於果洲群島一帶。圖為果洲群島。(資料圖片)

22日傍晚6時許，當局接獲漁民報案，指途經本港東面海域果洲群島一帶，聽到薯莨洲傳出呼叫聲，有人以英文叫「HELP」求救，擔心有人遇險。飛行服務隊、消防輪及水警輪等接報後，趕赴現場搜索，並在一岩石灘發現9人。

據了解，由於海面狀況惡劣，水警輪無法駛近岸邊，最終在直升機協助下，於22日晚上11時22分至23日凌晨0時44分間，合力在島上救起9名男子，他們均缺水缺糧，但並無受傷，並被送往西貢對面海水警基地作進一步調查。獲救9人持巴基斯坦護照，未能出示有效入境證明文件，涉嫌非法入境拘捕。

水警於10月23日截獲一艘舢舨，上有10名人蛇及1名內地男子。

據悉，調查發現，9人在10月18日以巴基斯坦護照乘飛機抵達中國烏魯木齊，再轉機前往廣州，然後經陸路到深圳後，在「蛇頭」協助下乘舢舨，花了8小時來港，並在22日傍晚6時被留在薯莨洲，最終被水警救起及拘捕。

及至翌日（23日）清晨6時許，水警巡邏期間，雷達顯示有可疑船隻闖入香港水域，水警展開追截，在后海灣水域截停一艘舢舨，發現一名內地男子及9名巴基斯坦籍男子，分別涉嫌協助非法入境及非法入境被捕，並被帶至天水圍警署扣查。調查發現他們同樣先前往烏魯木齊，再到深圳上船入境香港。