中環斬人｜遇襲商人疑捲感情糾紛　荃錦公路寶馬燒毁　兩案料相關

中環威靈頓街今午（23日）發生斬人案，一名男子在威靈頓街15B號地下食肆Café Crêpe用膳期間，遭3名非華裔男刀手闖入店內狂斬，事主手、背及腰部受傷，清醒送瑪麗醫院救治。據了解，50歲姓唐男事主為商人，與女友用膳時遇襲，消息稱警方初步調查得知唐男沒有欠債，不排除事件涉及感情糾紛。

3名刀手行兇後登上一輛黑色寶馬私家車逃去。今午5時19分，警方接報荃錦公路往石崗方向近石崗村一個避車處，有一輛私家車起火，消防趕至派出一隊煙帽隊，開一條喉將火救熄，惟該輛寶馬私家車已燒成廢鐵。現場消息稱，救援人員趕到時，並沒有發現司機或乘客在私家車附近；消防以儀器檢測，發現起火寶馬私家車車尾有助燃劑，相信案件有可疑。警方經調查後將案列作縱火，相信燒車案與中環斬人案有關，合併交由中區警區反三合會行動組跟進。



一輛寶馬私家車在荃錦公路被發現起火，全車焚毀，消防初步懷疑起火原因有可疑，警方正調查私家車與10月23日下午在中環威靈頓街食肆Café Crêpe發生的斬人案是否有關。（林振華攝）

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中環威靈頓街斬人案發生於今午4時許，50歲男事主與外籍女友在食肆Café Crêpe用膳期間，疑遭3名手持利刀的非華裔男子闖入店內斬傷，3惡煞傷人後登上車輛逃去無蹤。救援人員接報趕抵，男事主手、背及腰部受傷流血，白色長褲染滿鮮血，救護員為他初步包紮後將他送往瑪麗醫院治理。警員持盾戒備並封鎖食肆範圍調查，亦翻查店內及附近店舖閉路電視紀錄，一名紅衣女子則在店內協助警方調查。

現場消息指，男事主與外籍女友於涉事食肆用膳約數十分鐘後，便遭3名非華裔男子斬傷，3名惡煞其後登上黑色私家車往上環方向逃去。

中環威靈頓街食肆Café Crêpe發生斬人案，男傷者手、背及腰部受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。