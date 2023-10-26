尖沙咀白衣男爆粗施襲　女子被打至倒地不起　警拘16歲少年

網上日前傳出一段影片，可見尖沙咀街頭馬路上有一對男女爭執，期間男方爆粗掌摑女子臉部、連環出拳打頭、再起腳衝力踢頭，打到女子跪在地上，甚至倒地不起。警方經調查後相信事件涉及感情問題，昨日（25日）在尖沙咀區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」罪名拘捕1名16歲少年，他現正被扣留調查。據了解，該對男女為情侶關係，但警方暫未尋獲女事主，仍未得悉其傷勢狀況。



本港網上瘋傳1段影片，見到該對男女在馬路上爭執，其間男方掌摑女子臉部、連環出拳打頭、再起腳衝力踢頭，打到女子跪在地上。（影片截圖）

+ 10

涉事影片長38秒，只見兩名男女正在尖沙咀金巴利道馬路位置爭執，突然白衣男爆出一句「搞乜X嘢啊？下？搞乜X嘢啊？」後，就向女方摑臉，女方被打到步履不穩，白衣男高呼「咩話？」後，就連環使出兩拳打向女方頭部，邊打邊喊「X你老X！」，女方被打到當場跪在地上，頭部朝地沒有反應。

白衣男似乎不滿意女方反應，扯起女方頭髮質問「下？做乜X嘢啊？」，雖然女方一直求饒，但白衣男再一巴掌打在女方臉部，後加一記側踢踢頭，踢到女方倒地不起。影片最後見到白衣男再行近倒地女方身邊，未知是否查看情況。

尖沙咀街頭馬路上有男女爭執，其間男方掌摑女子臉部、連環出拳打頭、再起腳衝力踢頭，打到女子跪在地上，甚至倒地不起。（影片截圖）

警方表示，留意到網上流傳片段，片段中1名女子在尖沙咀金巴利道85號被1名男子襲擊，案件交由油尖警區刑事調查組跟進，經初步調查，相信受害女子在上址曾與1名男子因感情問題爭執，期間該名男子懷疑以手及腳襲擊受害女子，警方經過深入調查及情報分析後，昨日（25日）在尖沙咀區拘捕1名16歲男童涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，他現正被扣留調查。