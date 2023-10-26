石澳現28歲男浮屍　為火石洲失蹤5日潛水男　胞兄﹕意外無人想

今日（26日）上午8時22分，有漁船的人員報案指，在石澳泳灘對開500米發現人形物體。水警及消防輪到場撈起一具男性屍體，並送往水警基地進一步調查。經調查後，證實死者為10月21日於火石洲潛水失蹤的28歲羅姓男子。



屍體用黑色膠袋包裹。（黃偉民攝）

據了解，羅男從事IT業。據其胞兄指，弟弟與父母同住，今次學潛水是因為興趣，並稱「今次純粹係一個意外，無人想」，暫沒打算追究或投訴任何人。

21日下午時分，他參加開放水域潛水員課程，於火石洲進行潛水，在教練帶領下與其他 4 名學生開始潛水。事發時上空多雲、視野不太清晰，潛水至數米深時，事主向教練示意不適欲返回水面，教練讓其上水，隨後各人返回水面時未能找到事主，於是報警。連日來水警、消防處、海事處和政府飛行服務隊均有派員搜索，惜一直未有發現，直至今早被漁民尋獲。

潛水公司Diving Express Club日前曾發表聲明，對於公司一艘潛水船於火石洲發生潛水事故，深感痛惜，惟澄清公司僅提供教學設施及設備給自由水肺教練使用，意外中的潛水員並非其公司學生。事件發生後，船上工作人員已即時按既定程序處理及展開搜救行動。