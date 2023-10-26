開學後至少6宗學童自殺　涉學業感情家庭等　專家籲身邊人多關懷

開學至今共發生至少6宗中小學童輕生案，部分學童不幸離世，輕生原因包括家庭、學業、感情等問題。根據教育局統計數字，2020 年至 2022 年期間，合共錄得71宗中小學生懷疑自殺身亡個案。而基督教香港信義會社會服務部早前亦曾發布，指經過統計，整合機構向社署呈交的青少年自殺報告數字公布調查數字後，發現今年首7個月已錄得16宗學生自殺個案，是過去3年每年平均數目，反映青少年自殺問題日趨嚴重。



聖言中學一名男學生於10月26日倒斃校園，警方到場調查。（黃煦緻攝）

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝接受《香港01》訪問則指出，學童自殺成因大多不是因為單一事件，可能因為學業壓力、感情問題等。而受到疫情3年影響，學童在建立人際關係上未必理想，當疫情完結後，若社會支持不足，社會系統未完善建立，加上學童個性沉默寡言，不懂得尋找幫助時，便可能會出現問題。

學童自殺數字近年有上升趨勢，疫情下需要更加多支援，故學校及師生亦擔當重要的角色。葉兆輝呼籲學校不要過於追趕學業進度，多給予學生空間及時間，建立良好的關係及系統，有助及早阻止不幸事件發生。

他呼籲每個人都要關注學童的心理及精神狀況，當學童表現異常，例如在社交平台留下文字，表示對生活無盼望、或突然收埋自己、Facebook突然變黑，便可主動幫助他們，「每一個人都可以做守護天使」。若學童本身沉默寡言，不懂得表達自己，身邊人更應主動關心，同學、老師等都可以作出貢獻，多關懷有需要人士，「身邊同學可以關心佢哋，有問題就俾支援，唔識點做就搵老師或者識得嘅人幫手。」

港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝教授。

基督教香港信義會社會服務部亦鼓勵學校採用全校參與的模式，透過「普及性」、「選擇性」及「針對性」三個層面，促進學生的精神健康，以及加強支援有精神健康需要及有自殺風險的學生，包括定期定期推行讓全體師生感到輕鬆愉快的活動，透過班級經營優化師生關係，優先介入被診斷有精神病、與父母關係有衝突及失眠的學生等，加強學生朋輩支援網絡，增設同學及父母發現學生有自殺想法的求助支援等。

基督教香港信義會社會服務部於9月，就2018至2023年的青少年自殺調查進行記者發布會。（基督教香港信義會社會服務部提供）

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