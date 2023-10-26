山景邨惡煞毆保安｜一哥帶隊展開4日大反黑﹕絕不容許對保安施暴

屯門山景邨昨日（25日）凌晨時分，5名惡煞疑不滿被鎖車，以粗言辱罵保安員，「撻朵」自稱是黑社會人馬，「當我新義安流㗎」，並出手施襲，事後囂張離去。新界北總區及屯門警區反黑組經深入調查後，於昨日及今日在屯門區拘捕5名男子，據悉所有被捕人均有屯門新義安背景。



警方今（26日）向傳媒交代案情指，警察天職為偵查及防止罪案，而保安員是防止罪案最佳夥伴，絕不容許有人向盡忠職守的保安員施襲。新界北總區今日開始展開一連四日「犁庭掃穴」，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源。



據悉，警隊高層對今次案件大為震怒及高度重視。今日晚上，警務處處長蕭澤頤親自到場，到屯門青菱徑一帶的「波樓」、遊戲機中心、酒吧等進行查牌。他再次強調，所有保安從業員是警隊的緊密合作夥伴，他們執行職責時若有任何人對其作出違法、暴力行為，警隊絕不容許，會鍥而不捨對相關人士繩之以法。行動期間，警方於波樓帶走一名男子涉嫌未交罰款被通緝。



警方表示，今日開始展開一連四日「犁庭掃穴」，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源，加強打擊力度。（王譯揚攝）

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警方新界北總區刑事部總督察歐陽德向傳媒簡報案情指，周三（25日）凌晨時分，三名屯門山景邨保安員，發現4部在屋邨範圍內的私家車違泊，於是進行鎖車行動，引起車主及司機一行5人不滿，其中3人對保安員進行施襲、拳打腳踢，大聲喧嘩自己的三合會背景，三名保安員其後被送往屯門醫院治理，他們身體多處擦傷，經治理並無大礙，已經出院。由於案件性質惡劣，引起公眾關注，新界北反三合會行動組接手調查。

新界北反三合會行動組聯同屯門警區反三合會行動組，於周三（25日）及今（26日）在屯門區開展拘捕行動，至今拘捕5名本地男子，年齡介乎26至63歲，懷疑全部被捕人有黑社會背景。他們分別涉嫌「串謀傷人」、「以三合會社團成員身分行事」、「襲擊導致身體受到實際傷害」、「普通襲擊」及「協助罪犯」罪。警方在行動中檢獲涉及違泊車輛、及所有被捕人電話。他們現被通宵扣留當中。警方表示案件仍在調查中，將會更加多人因案件被捕。

警方新界北總區刑事部總督察歐陽德向傳媒簡報案情。（王譯揚攝）

警方向曾經過案發地址的目擊者呼籲，應盡市民責任，挺身而出，尤其在網上廣為流傳的拍片者，聯絡3661 3386向警方提供資料。警方又指，警察天職為偵查及防止罪案，而保安員是防止罪案最佳夥伴，故絕不容許有人針對盡忠職守的保安員施襲，必定嚴肅跟進，要他們付出相應的代價。

警方又指，打擊黑社會為警務處處長首要行動目標之一，今次案件挑戰執法權威，故絕不姑息、不手軟，要相應人士付出代價。為了打擊三合會氣焰，新界北總區得到總部反三合會調查科協助，今日開始展開一連四日「犁庭掃穴」，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源，加強打擊力度。