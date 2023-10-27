一周四度現人蛇　28名非法入境者於橫瀾島求救　水警押返基地調查

今日（27日）清晨5時56分，有漁民在橫瀾島燈塔附近發現有人揮手求救，於是報警。水警到場初步了解有28名非華裔人士，相信是非法入境者。各人沒有受傷，警方隨後安排水警輪將他們押返香港仔水警基地作詳細調查。據悉28人全部為孟加拉籍。警方表示他們未能出示有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕，正被扣留調查，稍後將交由入境處跟進。

近日本港多處發現「人蛇」蹤影，每次人數約10人，今次已是本周第四次發現非法入境者，累計本周截獲「人蛇」共62人。



水警到場調查。（黃偉民攝）

周三（25日）上午8時許，西貢萬宜水庫東壩附近有的士接載多名南亞裔人士。警方接報截獲3輛的士，拘捕10名男子；另外在路障中亦拘捕5人。

周日（22日）傍晚6時許，有漁民途經果洲群島一帶，聽到薯莨洲傳出「HELP」的求救聲，於是報警。最後救援人員在島上救起9名巴基斯坦男子，他們缺水缺糧，並無受傷，由水警送到西貢對面海水警基地作進一步調查。而翌日（23日）上午6時許，水警在后海灣水域亦截獲一艘舢舨，拘捕上面10名非法入境的巴基斯坦男子，以及1名內地男子。

周三（25日）警方在西貢萬宜水庫東壩拉共15名「人蛇」

