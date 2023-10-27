西環婦徒手捉3白鴿　鴿翼狂拍掙扎　街坊阻折翼：屈斷即係想佢死

網上流傳一條車cam影片，顯示時間為昨日（26日）中午12時40分左右，一名年約中年、身穿紅衣黑褲、戴上「黑超」的婦人在近西環的中西區海濱長廊，走近白鴿堆中並徒手捉起3隻白鴿，企圖將牠們放入掛在胸前的背囊，其他白鴿立即鳥獸散。一名男子見狀落車直斥其非，影片就此結束。有網民留言直斥此舉為「殘酷對待動物」，要求警方介入。《香港01》正就事件向警方查詢。



《香港01》聯絡車cam片主簡先生，他指當時該名婦人先撒麵包皮在地上，引來大批白鴿聚集，繼而徒手擒拿3隻白鴿放進袋。簡先生見狀立即落車，並目睹婦人正打算將白鴿翅膀折斷，隨即出言制止：「你屈斷佢（翅膀）即係想佢送死」。婦人聽畢沒有回應，只是將手上的白鴿放回地上，然後離開。簡先生指就事件警方重案組已聯絡他協助調查。



一名年約中年、身穿紅衣黑褲、戴上「黑超」的婦人在近西環的中西區海濱長廊，走近白鴿堆中並徒手捉起3隻白鴿，企圖將牠們放入掛在胸前的背囊。（簡先生提供）

簡先生提供了多段拍下事發經過的影片，可見婦人走向鴿群，相當迅速便先後抓到兩隻白鴿，並用右手用力捉住，鴿隻掙扎猛拍翼，相當淒涼，而婦人未有收手，再度走向鴿群向另一隻白鴿下手，鴿群受驚四散，但有落下來的鴿隻被擒獲。簡當時在車上目擊情況，對婦人的行為大為震驚，立即拍下影片，「佢真係餵㗎喎」、「嘩！捉X咗隻喎，捉嚟玩呀？」、「唔係喎捉返屋企呀？」後來看不過眼，下車上前喝止。

簡先生指，這星期留意到海濱長廊一帶有多具白鴿屍體，有網民在他上載的影片下留言，表示近日同樣在事發位置發現不少白鴿屍體，懷疑同為婦人所為，「尋晚跑步見到車cam嗰位附近有幾隻死鴿，死狀奇特，宜家我知乜嘢事喇」；「噚晚我都奇怪，因為有時候馬路見死鴿係扁嘅，大家估到乜嘢事，但係噚晚睇嗰啲唔係，死狀恐怖，而且周圍都係羽毛，噚晚唔夠光，只係見到最少兩隻」。

車cam拍得事發經過



+ 3

根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人殘酷對待動物（包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物），或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦即屬違法，一經定罪，最高可處罰款$200,000及監禁3年。