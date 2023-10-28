還押鄒家成疑透過律師寄投訴信　警國安處落案起訴兩人　下周提堂

正因初選案還押的鄒家成，本月24日早上因涉嫌「將未經授權的物品攜離監獄」，聯同兩名女子遭警方國安處拘捕。鄒家成的facebook專頁今日（28日）下午發布新帖文，指鄒家成與一名代表律師昨日（27日）已被落案起訴，將於下周二（31日）提堂。帖文又稱，團隊成員在徵詢法律意見後，為保障各方利益，已於前日刪除有關鄒家成與律師遭國安處拘捕的帖文。



鄒家成的facebook專頁發帖表示，日前因涉嫌「將未經授權的物品攜離監獄」被國安處拘捕的鄒家成，與一名代表律師昨日（27日）已被落案起訴，將於下周二（31日）提堂。（鄒家成facebook截圖）

警方證實，國安處已於昨日（27日）傍晚落案起訴該名26歲男子及30歲女子各一項「將未經授權的物品攜離監獄」罪。案件將於下周二（31日）上午在西九龍裁判法院提堂。 該名29歲女子獲准保釋候查，將於11月下旬向警方報到。

據鄒家成日前facebook帖文表示，他是因被懲教署禁止收取書籍而欲寫信向申訴專員公署投訴，而投訴信「經常在懲教人員阻撓下無法送達」，他欲透過律師寄出信件，結果與兩名律師「因有意投訴」而被捕。懲教署回覆《香港01》查詢表示，有關指控純屬子虛烏有，並無事實根據。該署稱，有關在囚者收取書籍一事，根據法例，所有來自外間的書刊，若其內容或性質是不利於獄中任何在囚人士改過自新或對院所的保安、秩序及紀律造成威脅，本署可將其扣起，不予派發。翻查資料，鄒家成facebook帖文中顯示他被禁止收取的兩本書《心之勇士》和《希望新生》，均是有關大乘佛法的書籍。

至於在囚者投訴方面，懲教署則表示，在囚人士如對院所待遇感到不滿，或就個人權益有任何投訴，均有多個渠道，包括向院所管方、到院所巡視的懲教署總部首長級人員，或懲教署投訴調查組提出投訴，或以書面方式向立法會議員、申訴專員、法定機構、其他執法部門、政府政策局等投訴，亦可直接向突撃巡視的巡獄太平紳士求助或投訴，或向法院提出司法覆核。署方稱，懲教院所的當眼處，例如收押室、飯堂、日間活動室等位置均設有申訴專員投訴表格箱，箱內放有中英文版本免付郵資的投訴表格，在囚人士可隨意向職員索取及於填寫後寄出表格，數目不限。