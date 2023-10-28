大圍隆亨邨對開野豬卡欄血流滿地　消防愛協警合力救出交漁護帶走

今晚（28日）7時56分，有市民在大圍隆亨邨善心樓對面，發現一隻野豬被卡在馬路邊欄杆，不斷掙扎，於是報警。警方、消防及愛護動物協會人員趕至，發現野豬長約1米，頭部耳朵下方有掙扎時造成的傷口，鮮血流滿一地。人員搬來數個大垃圾桶暫時包圍野豬，並有警員持盾牌戒備，以防野豬掙脫困境後會到處亂撞。消防則先以毛氈蓋住野豬以免牠受驚衝撞或進一步弄傷自己，並與愛協人員商量如何拯救野豬。



其後多名警員合力以盾牌，從左右兩旁暫時夾住野豬身體防止牠掙扎，消防及愛協人員則先以膠紙貼住野豬嘴部，以防牠咬傷人員，再以套索嘗試套住野豬腳部，希望將牠救出，惟其間野豬仍不斷掙扎大叫及喘氣。消防員之後以油壓唧撬開鐵欄救出野豬，野豬被現場人員以索帶及膠紙等綁住腳部，之後被趕至現場的漁護署人員帶走處理。



現場消息稱，消防原本希望在漁護署人員到場前救出野豬，將牠交由愛協人員帶走再轉交嘉道理農場照顧，希望牠在療傷後可有一線生機，惟以套住野豬及撬開鐵欄需時，野豬獲救時漁護署人員已到場，最終牠被漁護署人員帶走。



野豬被卡在大圍隆亨邨善心樓對面路邊的欄杆，有警員持盾牌戒備，消防則研救如何救出野豬。（梁偉權攝）

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▼野豬被救出情況▼

