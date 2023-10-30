元朗奪命工傷｜七旬工起重機運鋼筋　疑機件故障致擊中頭部墮地亡

元朗發生奪命工業意外。今日（30日）下午1時26分，警方接報指，一名年約70歲男工人於元朗青山公路-屏山段工作一個工地，用起重機搬運鋼筋期間，被一紮鋼筋墮下砸中，當場身亡。警員以白布遮蓋遺體，布被鮮血染紅。其他在場工人協助調查。

現場消息稱，73歲男姓盧男事主是自僱人士，持有操作吊臂相關牌照，今日本身收取約1200元運輸費到場吊走鋼筋。事發時他在貨車車斗上用無線搖控器，操作吊臂吊走一批鋼筋，當吊起第二紮時，懷疑吊臂「甩勾」，令已吊起、長約12米、重達2噸的鋼筋鬆脫，撞向事主所在方向，事主被擊中頭部繼而墮地重傷，救護員到場證實他當場死亡。

事主妻子、兒子、前妻及多名親友事後趕到現場認屍，妻子看見丈夫遺體後數次哭叫「老公、老公！」，與部分親友傷心痛哭。其兒子則曾爬梯站高查看貨車車斗情況，並聽警員講解事件。工業傷亡權益會人員亦趕到現場協助家屬善後。勞工處表示，在接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。



元朗屏山一名年約70歲男工人用起重機搬運鋼筋期間，被一紮鋼筋墮下砸中，當場身亡。（黃學潤攝）

勞工及福利局局長孫玉菡今日出席活動時，提及屏山奪命工業意外，孫玉菡指關心每宗工業意外，亦會嚴肅跟進，按法例調查；又指如要做好工業安全，執法是其中一點，教育亦非常重要。

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▼事主親友到場了解事件及認屍▼



元朗一名七旬男工人用起重機吊運鋼筋時，疑遭鋼鐵擊中頭部墮地，當場死亡。其兒子事後到場了解，曾爬梯站高查看貨車車斗情況。（黃學潤攝）