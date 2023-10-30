警破今年最大宗販毒案拘30歲無業男　80包「綠沸石」暗藏$1億K仔

警方昨日（29日）進反毒品行動，搗破一個販毒集團位於黃大仙及觀塘的毒品儲存倉庫，拘捕一名30歲本地男子，並檢獲約191公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，市值逾1億元，檢獲K仔數量是今年單一案件中最多。警方相信販毒集團利用可吸味的「綠沸石」作掩飾，將毒品從東南亞販運到港，料大部分毒品尚未流出市面。警方正繼續追查案件，不排除有更多人被捕。



警方在新蒲崗及觀塘搗破兩個毒品儲存倉，檢獲192公斤懷疑氯俗稱K仔的懷疑氯胺酮，市值逾1億元。（陳浩然攝）

毒品調查科高級督察羅啓賢表示，警方昨午先在新蒲崗三祝街一座工商大廈內，截停一名剛從一個分租迷你倉離開的男子，在其身上檢獲一包重約250克的氯胺酮。探員隨即押解他返回該個面積約60平方呎的迷你倉搜查，再發現47包、每包4公斤，以及15包、每包約250克的氯胺酮，並檢獲常見毒品包裝工具，相信被截查男子將毒品重新包裝後分發予其他吸毒者，警員於是以涉嫌販運毒品將該名男子拘捕。

探員其後再搜查位於觀塘道的另一個面積約30平方呎迷你倉，檢獲80多包「綠沸石」，當中部分已被打開。警方調查顯示，被捕男子負責協助販毒集團租用單位儲存毒品，同時會協助運送毒品，相信他早前在觀塘迷你倉，把收藏於綠沸石內的毒品拆出，再送到黃大仙迷你倉儲存及包裝。被捕30歲男子報稱無業，沒有黑社會背景，警方相信他收取數萬元報酬，租用涉案新蒲崗迷你倉。他將被暫控販運毒品罪名，明日（31日）在觀塘裁判法院提堂。

警方在新蒲崗及觀塘搗破兩個毒品儲存倉，檢獲191公斤懷疑氯俗稱K仔的懷疑氯胺酮，市值逾1億元，同時發現一批常見毒品包裝工具。（陳浩然攝）

警方在行動中檢獲的綠沸石可吸味，用途包括加入到盆栽，改善土壤。毒品調查科總督察湛耀光表示，留意到販毒集團今次是從海外，利用綠沸石作掩飾，將大量毒品透過正常貨運渠道運抵香港，而毒品是過往少見的4公斤大包裝，再由販毒集團成員分拆為每包250克毒品分銷，顯示該集團屬本地較大型的毒品拆家。警方同時發現販毒分子不計成本，利用「打游擊」方式，將毒品由不同迷你倉轉移，試圖減低被發現的風險。

毒品調查科警司譚威信表示，氯胺酮吸食者經常出現膀胱受損或萎縮情況，甚至短短15分鐘車程都應付不來，嚴重影響日常生活；過量服用氯胺酮甚至可以致死，呼籲市民「毒品一啖都咪制」。今次警方檢獲的氯胺酮數量是今年以來最多，相信大部分毒品尚未流出市面。他強調，警方會繼續透過情報主導方式，聯合其他地方的執法部門 ，打擊跨境毒品罪行。

警方指出，販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處終身監禁及罰款500萬元。警方亦提醒迷你倉公司負責人及職員，如發覺有可疑情況，例如不合理的短期租約，或留意到有可疑人等出入迷你倉，應向警方求助。