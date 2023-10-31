旺角倫常血案｜繼父被繼子斬傷浴血落樓求助　樓層走廊染成血路

旺角廣源大廈倫常血案中，54歲越南籍男子疑因搬屋問題與22歲繼子爭執，被繼子用陶瓷刀鎅傷胸口、前臂等多處。在場的妻子見狀試圖阻止但被刀割傷手。夫婦雙雙送院，繼子則涉嫌傷人被捕。

據知，繼父被斬傷後，負傷搭𨋢到樓下向保安求助。記者今早（31日）到現場視察，見到肇事單位及樓層走廊滿佈跡迹，形成一條血路，一直延續至電梯口，就連電梯掣亦沾上血迹，場面觸目驚心。昨晚所見升降機內亦有大量血迹。同層街坊均表示不清楚事件，初步得悉事主一家三口昨日才搬入上址劏房單位。



肇事單位放有拖鞋等物品，事發後染有血跡。（黃煦緻攝）

肇事單位閘門內、大門外放有拖鞋、玩偶等物品均染有血跡。54歲越南籍男子被繼子斬傷後，搭𨋢到樓下向保安求助，現場可見肇事單位及樓層走廊滿佈血迹，形成一條血路，一直延續至電梯口，就連電梯掣亦沾有血迹。

繼父手及胸受傷，半清醒被送往伊利沙伯醫院治理；試圖擋刀的妻子手亦受傷，清醒被送往廣華醫院治理。初步得悉事主一家三口昨日才搬入旺角廣源大廈劏房單位，同層街坊均表示不清楚事件，亦不欲多談。

22歲繼子涉嫌傷人被捕，據悉兩父子疑因搬屋問題在單位內爭執，期間有人盛怒，突然手執一把陶瓷刀向繼父施襲。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

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被斬至重傷的繼父，經急救後由急症室推上病房留醫。(陳永武攝)