警11月1日推新節目《警聲360》　6分鐘直播傳遞防罪防騙資訊

由警察公共關係部製作、播放3年的警方資訊節目《警聲直播》於10月26日播放最後一集，接棒的全新網上節目《警聲360》將於明日（11月1日）推出，逢周三晚上6時正於警隊Facebook及YouTube社交平台，以直播方式播放。其間，專責人員會與觀眾進行網上即時互動。新節目為6分鐘預錄短視頻，每集將由多元化的短視頻組成，每條短視頻長度為1至3分鐘，包括一向廣受歡迎的系列以及全新創作的內容，務求以故事性、資訊性及趣味性的內容吸引觀眾。希望達到360度全方位向市民傳遞防罪防騙資訊及說好香港警察故事。



新節目取代原有的《警聲直播》，後者由2020年10月29日起於警隊社交平台以直播方式每周播放一次，節目長度與傳統半小時電視節目相若，約為22分鐘，向市民提供最新的罪案趨勢、防罪、防騙資訊以及說好香港警察故事。截至2023年10月26日，警隊已製作及播放157 集節目。

警隊的宣傳策略一直以民為本、與時並進。隨着短視頻平台急速興起，相對長視頻，公眾普遍覺得短視頻更為吸引，並易於轉發或轉載內容，令傳播力大增。因此，警隊有需要革新節目，形式及長度上作出適當調整，以迎合社交媒體的發展及網民的生活習慣。

除網上播放之外，有關短視頻將可更有彈性及更有效地推送至合作伙伴，包括多間本地電視台（香港電台電視頻道、開電視及鳳凰衛視）以及線下超過1500個實體螢幕作播放。未來，公共關係部將繼續發掘更多社區中的實體螢幕以作播放，進一步增加視頻的覆蓋率。