有片｜粉嶺男施襲事敗遭圍毆　跪地求饒稱有眼不識泰山　警拘3人

網上流傳一段影片，顯示粉嶺聯興街街頭深夜發生圍毆案，一名男子被壓於馬路中心，連番遭3名大漢拳打腳踢，有人更拿出牛肉刀及棍狀物施襲，捱打男子不斷跪地道歉求饒：「對唔住，我小弟錯喇」、「有眼不識泰山」等。有目擊者報案求助，指捱打男子較早時疑持刀企圖襲擊另外3名男子，不料斬人不成反被對方圍毆。

警方指，於10月16日凌晨約3時接獲報案，指有一名手持牛肉刀的男子，在聯興街被3名男子用手襲擊，其後其中一名施襲男子登上一輛私家車逃去；而另外兩名施襲男子及被襲男子分別自行離去。案件交由大埔警區反三合會行動組跟進，人員經深入調查及情報分析後，於10月16日在上水拘捕兩名分別姓曾及姓蘇的20歲男子，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」。人員於10月23日在深水埗拘捕一名25歲姓劉男子，涉嫌「藏有攻擊性武器」。3人已獲准保釋候查，須於11月中至下旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



事發片段長約3分鐘，一開始已見到一名男子倒在馬路中心，被兩名大漢按壓在地，其中一人更坐在其身上。大漢一方大叫「知道未呀？擸咩刀呀？有刀係咪呀？做乜X嘢呀？」之後再爆出連串粗口，其後附近另一名白衫男亦加入，用力掌摑倒地男，之後有人輪流出腳踢其頭部及身體。

片段一開始已見到男事主倒臥馬路中心，遭數名大漢不停指罵，其中一人更騎在事主身上。（網上片段截圖）

倒地男趁對方暫時停手，自行坐起雙手合十不停道歉，稱「知道、知道」、「唔好意思，有眼不識泰山」。其間懷疑有旁觀者勸阻，圍毆倒地男的大漢隨即轉身向遠方大叫：「佢攞刀呀，X你老母X！」之後再次掌摑倒地男。

有目擊事件的市民致電報警，表示在粉嶺聯興街35號對開，「有自稱三合會會員攞刀話要殺一個人」，她報案期間看見其中兩名大漢取出懷疑是刀的物體，用力打向倒地男，不禁驚呼「佢攞刀喇！攞刀攞棍喇！」報案人旁邊有另一把男聲稱：「有條友攞刀襲擊3個人，嗰3個人攞棍毆返佢。」報案人則繼續表示施襲者手持牛肉刀。

大漢施襲期間疑發現有人在旁圍觀，轉身向遠方大叫「佢攞刀呀，X你老母X！」（網上片段截圖）

倒地男其後「土下座」式跪地求饒，大漢以手中利刀放在其肩膊位置唸唸有詞，之後拋下利刀，與同黨繼續多次狂踢倒地男，又有人拾起地上一隻波鞋腦用力打其頭部。倒地男則坐在地上，隻手合十不停說「對唔住、對唔住，我小弟錯喇，對唔住，有眼不識泰山，對唔住，我錯我錯，對唔住大佬」。惟他再次被人出腳踢跌，對方更在他再次捲縮身體側臥地上時，用腳大力踩向其頭部，致其頭部右邊撞向地面，「嘭」一聲巨響傳至樓上民居。

大漢其後繼續對倒地男拳打腳踢，倒地男則再多跪地不停說歉，大漢則不停以粗口指罵他，並在施襲最少兩分半鐘後，喝令對方「即刻走」，倒地男站起轉身離開，3名大漢之後亦散去。

施襲大漢其後拿出懷疑是刀的物體，多次拍打事主身體。（網上片段截圖）

警方表示，於10月16日凌晨約3時23分接獲一男一女報案，指在聯興街一間酒吧對開，發現3名男子毆打另一男子，其間曾用鐵棍及牛肉刀指嚇對方。3名施襲者分別登車離開，其後捱打男子自行離開，警員到場未有發現任何涉案者。案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理，交由大埔警區刑事調查隊跟進。

事主跪地求饒，大漢拋下利刀繼續指罵他。（網上片段截圖）