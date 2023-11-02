3隻毛公仔內藏$540萬可卡因　機場海關拘控21歲德國抵港外籍男

海關昨午（1日）破獲一宗販毒案，海關機場科人員根據風險管理原則，揀選一名由德國慕尼黑、經卡塔爾多哈抵港的外籍男旅客作清關，期間發現男子神色慌張，手提行李「X光」影像有可疑，打開檢查後發現3隻毛絨公仔玩具，當中均有重新封口痕跡，而玩具內的凹位對可卡因呈陽性反應。人員隨即拘捕該名報稱學生的21歲男旅客，檢獲188粒、共重4.4 公斤懷疑可卡因，市值540萬港元。



海關在一名外籍男旅客的手提行李內，檢獲188粒、共重4.4 公斤懷疑可卡因，市值540萬港元。（梁偉權攝）

根據毒品調查科初步調查所得，該名男旅客將於留港期間入住尖沙咀一間酒店，逗留約一星期後離港。至於毒品來源及其它毒品接頭人，仍然有待調查，不排除更多人被捕。被捕男子被控一項「販運危險藥物罪」，將於明日（3日）在西九龍裁判法院提堂。據悉，被捕男子為歐洲人，聲稱將禮物贈送給朋友，無收取任何報酬。

海關在一名外籍男旅客的手提行李內，發現3個毛絨玩具，當中均有重新封口痕跡，而玩具內的凹位對可卡因呈陽性反應。（梁偉權攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權指，隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任林子權指，海關在一名外籍男旅客的手提行李內，檢獲188粒、共重4.4 公斤懷疑可卡因，市值540萬港元。（梁偉權攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。