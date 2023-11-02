青衣拖頭遭輕貨偷油案　重案組拘兩男　揭有人報假案被偷車

昨日（11月1日）凌晨青衣拖頭被偷油案，偷油賊事敗棄下輕型貨車逃去。警方表示，在涉案輕型貨車檢獲一批油管、電動油泵、兩個塑膠油箱等工具及約150公升柴油。葵青警區重案組追查後，昨日已在青衣區拘捕兩名分別25及29歲本地男子，他們同涉「車內盜竊」及「誤導警務人員」，正被扣查。警方指，兩名被捕男子涉提供虛假資料，早前報案訛稱停泊在東涌的輕型貨車不翼而飛，懷疑被人盜去。警方表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



涉案輕型貨車，車斗內裝有「骰仔箱」，懷疑用來盛載燃油。(讀者提供片段截圖)

事發於昨日凌晨約零時半，警方接獲一名52歲男司機報案，指其停泊於青衣青高路的中型貨車，懷疑被一名輕型貨車男司機盜去油缸柴油，該車男司機其後棄車逃去。

《香港01》獲得兩段短片，其中一段可見，一輛輕型密斗貨車停在路旁，車上載有一個「骰仔箱」，同時插著油喉，連著後方一輛貨櫃車的拖頭。片段中，該油喉跌在地上，不停漏出相信是燃油的液體；另一片段則拍到同一密斗貨車及車牌號碼，拍攝者疑為拖頭司機，在片中聲稱：「呢架貨車偷我油，報警先！」

警方呼籲駕駛人士，尤其是職業貨車司機，提高警覺及加強汽車防盜設備，並將車輛停泊於有保安措施的停車場。警方亦提醒市民切勿購買來歷不明的燃油或光顧非法加油站。任何人士若購買非法燃油，均屬違法行為。