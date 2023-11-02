元朗抄牌辱警｜被捕「姑爺偉」性格火爆勢力大　曾涉721事件被捕

元朗西裕街抄牌辱警案震怒警隊高層，反黑組拘捕涉案黑幫和勝和「姑爺偉」，並追緝3名同門「四眼昌」、「黑仔亮」及「肥星」。為人火爆的姑爺偉是和勝和「紅棍」，跟隨江湖猛人「子明」；子明則是勝和太上皇「囝囝」身邊紅人，與「日本仔」及「懵良」並稱元朗三大護法，專幫囝囝解困。姑爺偉在元朗有一定勢力，5年前結婚時驚動警方「捧場」嚴陣以待；他與「日本仔」及「懵良」均曾於721事件中被捕。



今日（11月2日）傍晚，「姑爺偉」被押返天水圍天瑞邨住所搜查。（林振華攝）

今次抄牌辱警案涉及4名勝和成員。消息稱，被捕「姑爺偉」姓張（43歲），為人好勇鬥狠，性格火爆，專出面收地，加上是太上皇「囝囝」的門生，在元朗有一定勢力。據了解，姑爺偉長期盤踞在西菁街及西裕街一帶，早年有傳競逐坐館寶座。2018年，他在元朗一間酒樓舉行婚宴，反黑組及藍帽子警員如臨大敵，派員到場登記賓客身份資料，以防有事發生。

姑爺偉過往多次被警方拘捕。2019年721事件，多名白衣人先後被捕，當中包括「姑爺偉」，亦有「日本仔」及「懵良」。2020年11月，警方新界北總區刑事部展開代號「截擊」反三合會臥底行動，打擊勝和元朗和大埔區兩個分支，拘捕幫會高層及骨幹成員153人，當中亦包括姑爺偉。

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今次抄牌辱警案發生於10月31日下午4時許，元朗交通警於西裕街執行交通票控行動，3名涉案男子不滿被抄牌，對警員不斷叫囂，1名男子在旁拍片。其中「姑爺偉」不斷爆粗罵警，又挑釁警員「隻揪」，最後有警員持盾到場，向4人發出警告，其後全部人獲准放行。元朗警區經進一步調查後，翌日（11月1日）晚上約9時，在元朗拘捕一名43歲姓張男子，亦即「姑爺偉」，他涉嫌「阻礙警務人員執行職務」；並追緝剩餘3人。