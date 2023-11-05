北美抵港空氣壓縮機　藏484公斤毒品值1.4億元　海關拘23歲無業男

香港海關偵破一宗涉及1.4億元的大型海路販毒案件，檢查組人員早前截查一個報稱載有「空氣壓縮機」的海運貨櫃，並在內搜出4種毒品，包括大麻、冰毒、搖頭丸及芬太尼，共重484 公斤。海關日前（3日）於屯門拘捕一名23歲無業男子，涉嫌與案件有關。海關仍在追捕集團其他成員，案件仍在調查中。



海關人員檢獲大麻、冰毒、搖頭丸及芬太尼，共重484公斤，市值1.4億元。（鄭嘉惠攝）

港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔指，早前關員根據情報分析及風險評估，鎖定其中一個來自北美洲地區、報稱運載有15個「空氣壓縮機」的海運貨櫃，資料顯示寄貨人為當地一個分流運輸公司，與貨物性質有出入。由於北美地區經海運空氣壓縮機十分罕見，而先前亦有不法分子利用重型機器走私毒品，基於疑點重重，海關人員對該貨櫃作進一步檢查。

該貨櫃有15個木箱，每個放有一台空氣壓縮機，人員經仔細檢查，發現機器標籤後有重新焊接密封的痕跡，最後割開空氣壓縮機，發現內藏數十包不同種類的毒品。經儀器測試，顯示樣本對大麻、冰毒、搖頭丸及芬太尼呈陽性反應。經點算後，海關發現約重311公斤的大麻花、88公斤冰毒、82公斤搖頭丸及3公斤芬太尼，估計市值1.4億元。

海關截查一個報稱載有「空氣壓縮機」的海運貨櫃，發現15個壓縮機藏有大量毒品。（鄭嘉惠攝）

高級調查主任李志豪跟進調查，還原空氣壓縮機並進行監控遞送，隨即發現販毒集團指示元朗一間物流公司在於前日（3日）將1個空氣壓縮機運送上一輛貨車運往屯門一個露天停車場交收，其餘14個則送往元朗一個物流場中心。而海關發現一名可疑男子在屯門露天停車場接收並檢查，於是即場將該名23歲男子拘捕，他報稱無業。海關仍在追捕集團其他成員，案件仍在調查中。

販毒集團指示元朗一間物流公司在於前日（3日）將14個空氣壓縮機運送上一輛貨車，並進一個送往屯門一個露天停車場交收，其後一名可疑男子上前接收並檢查，海關即場將該名23歲男子拘捕。

海關毒品調查科毒品調查第一組指揮官曾建邦提到，販毒集團與以往不同，今次一次過運送多種毒品、並度身設計毒品的收藏方式，每個壓縮機收藏的毒品都不同，而且木箱標有號碼作識認。海關相信每個壓縮機都有指定收貨人，他重申雖然集團手法精密謹慎，但在海關嚴密的監控下已被偵破，相信這次行動對毒販造成沉重的打擊。

海關又指，以往較少檢獲芬太尼，過往3年內只在一次空運貨物中檢獲小量芬太尼，暫未能確認是否供應本地市場。而芬太尼屬強勁止痛藥，通常用於嚴重疾病，如末期癌症等。