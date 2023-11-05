海關破兩宗體內藏毒案　非洲來港男女排出逾150粒可卡因值$270萬

香港海關一連兩日（3日及4日）在香港國際機場破獲兩宗體內藏毒案件，分別涉及一名48歲男旅客及34歲女旅客，兩人分別從烏干達恩德培及南非約翰尼斯堡出發來港，清關期間被發現有疑。兩人被帶到醫院檢查後，從體內排出2.2公斤懷疑可卡因，估計市值約270萬元。



男旅客從烏干達恩德飛抵香港，送院後體內排出1公斤的懷疑可卡因。（海關提供相片）

首宗案件中，一名48歲的男旅客11月3日從烏干達恩德培，經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴飛抵本港。海關人員替該名旅客進行清關期間懷疑他體內藏有毒品，於是把他帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認該名旅客體內藏有異物，海關人員隨即把他拘捕。截至今日（5日）下午4時，被捕人士已從體內排出68粒共重約1公斤的懷疑可卡因。被捕男旅客已被暫控一項販運危險藥物罪，明日（6日）在西九龍裁判法院提堂。

第二宗案件則涉及一名34歲的女旅客，該名女子昨日從南非約翰尼斯堡飛抵本港。海關人員替該名旅客進行清關期間懷疑她體內藏有毒品，於是把她帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認該名旅客體內藏有異物，海關人員隨即把她拘捕。截至今日下午4時，被捕人士已從體內排出98粒共重約1.2公斤的懷疑可卡因。案件則仍在調查中。

女旅客從南非約翰尼斯堡飛抵本港，體內排出1.2公斤的懷疑可卡因。（海關提供相片）

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。