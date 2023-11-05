灣仔酒吧區3賊黨落網 的士司機盜醉客卡購物 非洲女偷密碼提款
兩個盜竊集團在灣仔酒吧區一帶向醉客下手，其中一個由的士司機專門接載酒醉人士，伺機偷取他們身上信用卡後，到不同商舖購買名貴洋酒或海味轉售圖利；另一個盜竊集團則有非洲裔女子施「美人計」借意親近酒醉人士，趁對方於櫃員機提取現金時窺探密碼，再盜取提款卡提款。警方昨日（4日）拘捕兩男女及一名非洲裔女子，起回已報失的信用卡、名酒及海味等，揭發兩個盜竊集團涉及至少13宗竊案，涉款約39萬，單一案件最大損失達9萬元。
灣仔警區刑事部反三合會行動組第二隊主管偵緝督察李家豪表示，警方於9月底發現灣仔酒吧區凌晨時份有多宗盜竊案件發生，於是採取部署行動，展開「破軍行動」。李家豪指，行動期間警方發現共有兩個犯罪團伙，分別是一名駕駛的士之的士司機及一名非洲裔女子，他們在酒吧區內不斷地遊蕩，並主動揀選一些酒醉的外籍人士作為獵物，由於他們的行徑可疑，警方遂將他們列為監視目標；及後，警方翻閱大量的閉路電視後，成功鎖定兩個犯罪團伙的犯案手法。
李家豪表示，涉案的士司機會選擇接載一些酒醉人士，之後趁機偷取受害人的信用卡，然後到不同的商鋪使用受害人的信用卡購買名貴洋酒或海味，再轉售圖利；李續指，警方於昨日（4日），於北角當場拘捕正在使用盜用信用卡購物之的士司機及其女友，之後再在被捕人的家中搜出多支名貴洋酒及海味，此盜竊集團至少涉及11宗盜竊案件。李家豪稱，行動第二階段，警方在酒吧區拘捕一名非洲裔女子，她涉及兩宗盜竊案；警方發現這名非洲裔女子會借意親近一些酒醉人士，並趁受害人於櫃員機提款時窺探其提款卡密碼，在得悉密碼後，再盜取受害人的提款卡進行提款。
經警方調查顯示，涉案集團涉及最少13宗案件，涉案金額約為39萬，其中單一案件最大損失達9萬元。警方在行動中拘捕一名58歲姓陳男子、一名53歲姓吳女子及一名持行街38歲非洲裔女子，所有被捕人現正被扣留調查。
李家豪呼籲，到娛樂場所消遣的人士，要小心個人財物；如果不勝酒力，要委托朋友照顧，或向家人求助，同時酒吧的負責人亦要留意客人的狀況，如發現有可疑人士接觸酒醉的人客，應主動提供協助或報警求助。
警方重申，警隊高度重視打擊搵快錢罪行，並會不遺餘力將犯案份子繩之於法。干犯盜竊案件一經定罪，最高可被判監禁10年、干犯串謀詐騙一經定罪，最高可被判監禁14年，而干犯以欺騙手段取得財產一經定罪，最高可被判監禁10年。