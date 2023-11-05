灣仔酒吧區3賊黨落網　的士司機盜醉客卡購物　非洲女偷密碼提款

兩個盜竊集團在灣仔酒吧區一帶向醉客下手，其中一個由的士司機專門接載酒醉人士，伺機偷取他們身上信用卡後，到不同商舖購買名貴洋酒或海味轉售圖利；另一個盜竊集團則有非洲裔女子施「美人計」借意親近酒醉人士，趁對方於櫃員機提取現金時窺探密碼，再盜取提款卡提款。警方昨日（4日）拘捕兩男女及一名非洲裔女子，起回已報失的信用卡、名酒及海味等，揭發兩個盜竊集團涉及至少13宗竊案，涉款約39萬，單一案件最大損失達9萬元。



兩個盜竊集團在灣仔酒吧區一帶向醉客下手，偷取受害人的信用卡，到不同的商鋪使用受害人的信用卡購買名貴洋酒或海味及借意親近酒醉人士，趁受害人於櫃員機提款時窺探其提款卡密碼，再盜取提款卡進行提款。（林振華攝）

灣仔警區刑事部反三合會行動組第二隊主管偵緝督察李家豪表示，警方於9月底發現灣仔酒吧區凌晨時份有多宗盜竊案件發生，於是採取部署行動，展開「破軍行動」。李家豪指，行動期間警方發現共有兩個犯罪團伙，分別是一名駕駛的士之的士司機及一名非洲裔女子，他們在酒吧區內不斷地遊蕩，並主動揀選一些酒醉的外籍人士作為獵物，由於他們的行徑可疑，警方遂將他們列為監視目標；及後，警方翻閱大量的閉路電視後，成功鎖定兩個犯罪團伙的犯案手法。

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李家豪表示，涉案的士司機會選擇接載一些酒醉人士，之後趁機偷取受害人的信用卡，然後到不同的商鋪使用受害人的信用卡購買名貴洋酒或海味，再轉售圖利；李續指，警方於昨日（4日），於北角當場拘捕正在使用盜用信用卡購物之的士司機及其女友，之後再在被捕人的家中搜出多支名貴洋酒及海味，此盜竊集團至少涉及11宗盜竊案件。李家豪稱，行動第二階段，警方在酒吧區拘捕一名非洲裔女子，她涉及兩宗盜竊案；警方發現這名非洲裔女子會借意親近一些酒醉人士，並趁受害人於櫃員機提款時窺探其提款卡密碼，在得悉密碼後，再盜取受害人的提款卡進行提款。

灣仔警區刑事部反三合會行動組第二隊主管偵緝督察李家豪交代案情。（林振華攝）

經警方調查顯示，涉案集團涉及最少13宗案件，涉案金額約為39萬，其中單一案件最大損失達9萬元。警方在行動中拘捕一名58歲姓陳男子、一名53歲姓吳女子及一名持行街38歲非洲裔女子，所有被捕人現正被扣留調查。

李家豪呼籲，到娛樂場所消遣的人士，要小心個人財物；如果不勝酒力，要委托朋友照顧，或向家人求助，同時酒吧的負責人亦要留意客人的狀況，如發現有可疑人士接觸酒醉的人客，應主動提供協助或報警求助。

警方重申，警隊高度重視打擊搵快錢罪行，並會不遺餘力將犯案份子繩之於法。干犯盜竊案件一經定罪，最高可被判監禁10年、干犯串謀詐騙一經定罪，最高可被判監禁14年，而干犯以欺騙手段取得財產一經定罪，最高可被判監禁10年。