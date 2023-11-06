1.1噸冰毒扮貝殼來港值6.4億 最大宗固態冰案拘4人海關持槍戒備
海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案，在一個從墨西哥運抵香港的海運貨櫃內，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元。經過10日全天候監控遞送行動，包括販毒集團骨幹成員在內3男1女被捕。海關稱毒販不惜工本，將涉案冰毒製成貝殼形狀，混入大量真貝殼內，企圖魚目混珠增加執法難度，但關員成功截獲該批毒品，令販毒集團付出「天文數字」沉重代價。由於毒品量大，海關今午（6日）召開記者會交代案情時，罕見派出持長槍的人員戒備。
海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔表示，該科經風險評估及情報分析，鎖定一個由墨西哥經海運抵港的貨櫃，報稱載有海產製品，貨物資料顯示寄貨人地址為墨西哥一住宅單位。由於從住宅寄出一整個貨櫃的海產製品情況罕見，加上南美洲是主要毒品來源地之一，因此海關鎖定該貨櫃作進一步檢驗。
海關人員10月26日在海關葵涌驗貨場檢查該貨櫃，發現內有611袋海產製品，人員逐袋進行X光檢查，發現當中104袋有不尋常影像，顯示袋內裝有不同形狀的貝殼，並混有其他貨品。人員打開其中一袋貨物檢查，發現袋內裝有數十個尺寸不一的貝殼，部分外表及顏色與正常貝殼不一樣，進一步檢查後發現有可疑貝殼外層包有蠟質，但內裏其實是晶狀物啤成貝殼形狀，相關「貝殼」樣本經快速毒品檢查對冰毒呈陽性反應。結果海關在該批報稱海產製品的貨物當中，檢獲1.1噸冰毒，市值約6.4億元。王紀翔指出，涉案貨櫃當600多袋貨物當中，只有約100袋藏有冰毒，認為不法分子企圖利用大量正常正常貨物作掩飾，增加毒品被偵測出的難度，但海關人員經細心觀察並配合儀器檢查，成功截獲該批毒品。
案件同日交由海關毒品調查科接手跟進。該科毒品調查第三組指揮官何明威表示，人員發現有人利用通訊軟件，指示本地物流將涉案貨物由貨櫃碼頭，運往上水古洞一個拆貨場，相信該拆貨場被用作暫存毒品的倉庫。人員經一連10天24小時監控遞送行動，在本月4日發現一名男子在火炭一座工業大廈接收涉案貨物，並運到該工廈一個面積逾800平方呎的單位內。該男子同日傍晚步出工廈，海關人員見時機成熟，上前拘捕該名報稱無業的27歲男子。
海關隨後搜查工廈內的涉案單位，發現部分貨物包裝已被拆開，單位內並有大量包裝工具，相信該處是一個極大型的毒品儲存中心，內有大量看似用作包裝精品的紙盒，海關估計毒販是用不同尺寸的紙盒，區分不同重量的毒品，以便逃避偵查及分銷；相信部分毒品會被轉移到較小規模的分銷中心，亦不排除部分毒品會被轉往其他地方。
何明威指關員在涉案工廈單位內，亦發現有壓力機及模具，不排除販毒集團以在稍後用作處理並他毒品，例如海洛英及可卡因。據了解，該批壓力機及模具尚未被使用過，估計毒販若認為該工廈單位「安全」，有意稍後參考有如1990年代四號海洛英製毒工場的模式，處理不同種類的毒品。
海關在行動中共拘捕3男1女，包括在10月26日拘捕60歲男司機和54歲貨倉男負責人，10月27日拘捕46歲物流公司女負責人，至11月4日再拘捕相信是販毒集團骨幹成員、負責將毒品搬入涉案火炭工廈單位的27歲男子。海關指該名27歲男子負責收貨、看倉及包裝毒品，並自今年9月起租用涉案火炭工廈單位作毒品倉，他目前仍被扣查，將會被控以販毒罪名。據悉初步調查顯示他沒有三合會背景，由於他曾拆開涉案貨物的包裝且長時間「陪伴」貨物，故海關相信他屬案件主謀並有意驗貨。其餘2男1女被捕人已獲准保釋，海關仍繼續調查案件，不排除有更多人被捕。
今次海關調查及拘捕行動有兩大難度，其一是毒販精心將冰毒壓模製成貝殼形狀，做法罕見，與一般毒販只是簡單挖空一些物品的內部收藏毒品做法有別，需要口岸海關人員有足夠戒心及專業才分辨出毒品。同時，行動中人員要一連10天、24小時全天候進行監控遞送行動，需要動員多達數十人、甚至要人員「連踩」近20小時工作，以確保不會「走甩」涉案貨物及收貨人，需要人員高度專業才可完成行動。
海關毒品調查科毒品調查課監督葉國樑表示，海關已連續兩年破獲涉及逾1噸冰毒的案件，對上一宗是2022年10月，在一批報稱椰子水的貨物內發現1.8噸液態冰毒；而今次案件則是海關破獲歷來最大宗固態冰毒案。他形容海關毒品調查科人員「意志堅定」，經一連10日全天候監控遞送行動，揪出販毒集團的骨幹成員，令毒販付出沉重代價，包括6.4億元「天文數字」的巨額金錢損失。
葉國樑指出，海關在今年1月至10月，已檢獲7.5噸不同類型毒品，較去年同期5.3噸升40%；在2022年至今年10月期間，海關共檢獲5.3噸冰毒，較2020年至2021年兩年間的2.1噸升1.5倍。在海路方面，海關在2022年至今年10月共檢獲5.7噸不同類型毒品，亦較2020年至2021年期間的1.7噸大升2.4倍。至於在市內（即香港境內但不包括在口岸檢獲的毒品），海關在今年8月至今已偵破兩宗牽涉逾100公斤的毒品販運案，包括8月29日在葵涌檢獲230公斤懷疑可卡因，以及10月31日在葵涌檢獲100公斤懷疑氯胺酮（K仔）和1.1公斤大麻花。葉國樑強調，海關會繼續以專業及決心，堅決堵截毒品流入，亦會繼續與內地、澳門及國際執法機構緊密聯繫、加強情報交流，聯手打擊跨國及跨域販毒活動。
販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款500萬元及終身監禁。海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。