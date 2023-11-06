1.1噸冰毒扮貝殼來港值6.4億　最大宗固態冰案拘4人海關持槍戒備

海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案，在一個從墨西哥運抵香港的海運貨櫃內，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元。經過10日全天候監控遞送行動，包括販毒集團骨幹成員在內3男1女被捕。海關稱毒販不惜工本，將涉案冰毒製成貝殼形狀，混入大量真貝殼內，企圖魚目混珠增加執法難度，但關員成功截獲該批毒品，令販毒集團付出「天文數字」沉重代價。由於毒品量大，海關今午（6日）召開記者會交代案情時，罕見派出持長槍的人員戒備。



海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案件，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元。由於毒品量大，海關召開記者會交代案情時，罕見地派出持長槍的人員戒備。（黃學潤攝）

海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔表示，該科經風險評估及情報分析，鎖定一個由墨西哥經海運抵港的貨櫃，報稱載有海產製品，貨物資料顯示寄貨人地址為墨西哥一住宅單位。由於從住宅寄出一整個貨櫃的海產製品情況罕見，加上南美洲是主要毒品來源地之一，因此海關鎖定該貨櫃作進一步檢驗。

海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案件，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元。毒品被製成貝殼形狀，混入大批真赤殼當中，以一個40呎貨櫃從墨西哥經海運抵港。（黃學潤攝）

海關人員10月26日在海關葵涌驗貨場檢查該貨櫃，發現內有611袋海產製品，人員逐袋進行X光檢查，發現當中104袋有不尋常影像，顯示袋內裝有不同形狀的貝殼，並混有其他貨品。人員打開其中一袋貨物檢查，發現袋內裝有數十個尺寸不一的貝殼，部分外表及顏色與正常貝殼不一樣，進一步檢查後發現有可疑貝殼外層包有蠟質，但內裏其實是晶狀物啤成貝殼形狀，相關「貝殼」樣本經快速毒品檢查對冰毒呈陽性反應。結果海關在該批報稱海產製品的貨物當中，檢獲1.1噸冰毒，市值約6.4億元。王紀翔指出，涉案貨櫃當600多袋貨物當中，只有約100袋藏有冰毒，認為不法分子企圖利用大量正常正常貨物作掩飾，增加毒品被偵測出的難度，但海關人員經細心觀察並配合儀器檢查，成功截獲該批毒品。

海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案件，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元。毒品被製成貝殼形狀，混入大批真貝殼當中，以一個40呎貨櫃從墨西哥經海運抵港。（黃學潤攝）

案件同日交由海關毒品調查科接手跟進。該科毒品調查第三組指揮官何明威表示，人員發現有人利用通訊軟件，指示本地物流將涉案貨物由貨櫃碼頭，運往上水古洞一個拆貨場，相信該拆貨場被用作暫存毒品的倉庫。人員經一連10天24小時監控遞送行動，在本月4日發現一名男子在火炭一座工業大廈接收涉案貨物，並運到該工廈一個面積逾800平方呎的單位內。該男子同日傍晚步出工廈，海關人員見時機成熟，上前拘捕該名報稱無業的27歲男子。

海關隨後搜查工廈內的涉案單位，發現部分貨物包裝已被拆開，單位內並有大量包裝工具，相信該處是一個極大型的毒品儲存中心，內有大量看似用作包裝精品的紙盒，海關估計毒販是用不同尺寸的紙盒，區分不同重量的毒品，以便逃避偵查及分銷；相信部分毒品會被轉移到較小規模的分銷中心，亦不排除部分毒品會被轉往其他地方。

海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案件，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元。該批冰毒被運到火炭一個工廈單位儲存，海關在單位內檢獲大量紙盒及包裝工具，相信用作包裝及分銷毒品。（黃學潤攝）

何明威指關員在涉案工廈單位內，亦發現有壓力機及模具，不排除販毒集團以在稍後用作處理並他毒品，例如海洛英及可卡因。據了解，該批壓力機及模具尚未被使用過，估計毒販若認為該工廈單位「安全」，有意稍後參考有如1990年代四號海洛英製毒工場的模式，處理不同種類的毒品。

海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案件，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元。該批冰毒被運到火炭一個工廈單位儲存，海關在單位內另檢獲尚未用過的壓力機及模具，懷疑毒販有意在日後用作處理其他種類的毒品，例如可卡因及海洛英。（黃學潤攝）

海關在行動中共拘捕3男1女，包括在10月26日拘捕60歲男司機和54歲貨倉男負責人，10月27日拘捕46歲物流公司女負責人，至11月4日再拘捕相信是販毒集團骨幹成員、負責將毒品搬入涉案火炭工廈單位的27歲男子。海關指該名27歲男子負責收貨、看倉及包裝毒品，並自今年9月起租用涉案火炭工廈單位作毒品倉，他目前仍被扣查，將會被控以販毒罪名。據悉初步調查顯示他沒有三合會背景，由於他曾拆開涉案貨物的包裝且長時間「陪伴」貨物，故海關相信他屬案件主謀並有意驗貨。其餘2男1女被捕人已獲准保釋，海關仍繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

今次海關調查及拘捕行動有兩大難度，其一是毒販精心將冰毒壓模製成貝殼形狀，做法罕見，與一般毒販只是簡單挖空一些物品的內部收藏毒品做法有別，需要口岸海關人員有足夠戒心及專業才分辨出毒品。同時，行動中人員要一連10天、24小時全天候進行監控遞送行動，需要動員多達數十人、甚至要人員「連踩」近20小時工作，以確保不會「走甩」涉案貨物及收貨人，需要人員高度專業才可完成行動。

海關毒品調查科毒品調查課監督葉國樑表示，海關已連續兩年破獲涉及逾1噸冰毒的案件，對上一宗是2022年10月，在一批報稱椰子水的貨物內發現1.8噸液態冰毒；而今次案件則是海關破獲歷來最大宗固態冰毒案。他形容海關毒品調查科人員「意志堅定」，經一連10日全天候監控遞送行動，揪出販毒集團的骨幹成員，令毒販付出沉重代價，包括6.4億元「天文數字」的巨額金錢損失。

海關偵破歷來最大宗販運固態冰毒案件，檢獲1.1噸懷疑冰毒，市值6.4億元。海關港口及海域科貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔（左起）、海關毒品調查科毒品調查課監督葉國樑和毒品調查第三組指揮官何明威交代案情。（黃學潤攝）

葉國樑指出，海關在今年1月至10月，已檢獲7.5噸不同類型毒品，較去年同期5.3噸升40%；在2022年至今年10月期間，海關共檢獲5.3噸冰毒，較2020年至2021年兩年間的2.1噸升1.5倍。在海路方面，海關在2022年至今年10月共檢獲5.7噸不同類型毒品，亦較2020年至2021年期間的1.7噸大升2.4倍。至於在市內（即香港境內但不包括在口岸檢獲的毒品），海關在今年8月至今已偵破兩宗牽涉逾100公斤的毒品販運案，包括8月29日在葵涌檢獲230公斤懷疑可卡因，以及10月31日在葵涌檢獲100公斤懷疑氯胺酮（K仔）和1.1公斤大麻花。葉國樑強調，海關會繼續以專業及決心，堅決堵截毒品流入，亦會繼續與內地、澳門及國際執法機構緊密聯繫、加強情報交流，聯手打擊跨國及跨域販毒活動。

販毒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款500萬元及終身監禁。海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑販毒活動。