中葵涌村拆屋塌地台冧石屎男工　開工僅10日　下肢壓傷一日後不治

周三（8日）早上9時22分，警方接報葵涌中葵涌村一個正進行清拆工程的地盤有石頭塌下，壓倒一名62歲姓張男工人下肢，傷者左邊頭部及雙腳受傷，昏迷不醒。救援人員到場用自動心外壓機為傷者急救，然後送往仁濟醫院並轉到瑪嘉烈醫院治理，延至周四（9日）早上6時12分惜告不治。



現場可見有大量石塊，消防派出災難應變救援隊到場救援。警方將案件列作「工業意外有人受傷」處理。



當時事主在一樓用風煤樽切割鋼筋，其間身處的地台疑失去支撐突然傾側，石屎塊隨即塌下壓著其下肢。（黃學潤攝）

姓潘的地盤判頭在場稱，肇事村屋正進行拆卸工程，自上月27日起動工，樓高2層，已拆去二樓和三樓，預計工程需時一個半月至半年。他續稱，事主是清拆工人，之前在其他地盤工作，10日前來到這裡開工。

據了解，當時事主在一樓用風煤樽切斷上層地板鋼筋，切至剩下兩條鋼筋時，其身處的地台疑失去支撐突然傾側，事主連同地板、石屎塊及泥頭一同傾塌至地下位置，並壓著事主下肢。潘形容，壓在事主身上的石塊面積約10呎乘8呎，約6吋厚。

潘先生報案人聽到巨響並發現事主揮手求救，立即與工友協助移開石塊並報案求助。潘說：「初頭（傷者）都有郁吓郁吓，之後夾得緊得滯，出唔到聲」。他又指拆屋程序正確：「係逐層逐層拆，由上面拆落嚟，唔係喺下面開始。」

地盤判頭潘先生形容壓在事主身上的石塊面積約10呎乘8呎，約6吋厚。（黃學潤攝）

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勞工處發言人稱，已知悉事件並展開調查。勞工處會聯絡有關僱主作出跟進，並協助受傷僱員辦理工傷補償事宜。 《僱員補償條例》保障在受僱工作期間因工遭遇意外以致受傷或死亡，或因工作的性質引致患上《條例》訂明的職業病的僱員，讓他們可根據《條例》的規定，在不論過失的大前提下，盡快獲得僱員補償。根據《僱員補償條例》第15條，在工傷意外發生後，不論該意外是否引起任何支付補償的法律責任，僱主必須於意外發生後的7天內（死亡個案）或14天內（受傷個案）以指定表格向勞工處處長呈報。

屋宇署：村屋拆卸毋須事先批准 調查是否有人違建築物條例

屋宇署回覆《香港01》查詢表示，中葵涌村第37及38號屋屬新界豁免管制屋宇（村屋），不受《建築物條例》的部分條文及其附屬規例的規管，包括毋須事先獲得屋宇署批准及同意進行拆卸工程。就38號村屋今日在清拆期間有混凝土樓板局部倒塌，屋宇署人員在接獲通知後隨即派員視察，發現拆卸工程已經停止，地盤被圍封。雖然該村屋屬新界豁免管制屋宇，但進行工程的相關人士有責任確保清拆工程安全。因應今次事件，屋宇署會繼續跟進，並就是否有人違反《建築物條例》的相關適用條文展開調查。