海關破最大宗跨境轉運冒牌貨案　檢假LV勞力士等7萬件貨值6,700萬

香港海關於過去3星期採取特別行動，打擊跨境轉運及供應本地冒牌及侵權活動，在多個拆貨場和飛機倉內檢獲大批冒牌及侵權貨物，包括冒牌LG手袋、勞力士及Apple產品等，巿值超過6,700萬元，破海關歷來單一次行動檢獲數量最多、價值最高的紀錄。

行動中，海關拘捕兩女一男。兩女開設專頁直播帶貨，但出售的卻是冒牌貨；男子則是樓上零售店經理，以正價一成的價錢出售懷疑冒牌化妝品、護膚品和手提袋。



海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官鄧偉恒總結稱，行動由上月16日至本月3日一連19天，代號名為「追跡者」，透過情報交流和分析，主力抽查以海路來港的貨櫃，結果偵破28宗案件，檢獲77,000件冒牌及侵權貨物，包括波鞋、手提電話、手機配件、太陽眼鏡、衣服、手錶和約13升懷疑未完稅烈酒，估計市值超過6,700萬元，應課稅值約9萬元。

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鄧續稱，不法分子利用拆貨場將貨物拆件及暫存，又利用飛機倉做出口和轉運。拆貨場和飛機倉遍佈全港各區，因為貨物流轉性快、逗留時間短，加上位置隱蔽，增加執法人員追查的難度。

海關港口及海域科貨物揀選及資料研究小組第二隊高級督察倪百禧稱，其中7宗經海路入境的案件檢獲的電器用品、手機及手袋等，總值2,300萬元。該批40呎貨櫃由廣東南沙抵港，報稱運載衣物及生活用品，每個櫃載貨量由400件至5,000件不等，並非單一發貨及收件人。關員開箱逐一檢視，最後發現的冒牌及侵權貨物，佔總數只百分之一至十五，可見查驗難度之高。

倪百禧續稱，冒牌貨和侵權物品涉及40多個知名品牌，種類廣泛，手機及平板電腦均有獨立包裝，部分手袋甚至有偽造的出世紙。關員要逐一審視，並與商標持有人核實。經進一步調查後相信冒牌貨品部份是內銷，其餘是經香港運往外地，包括馬來西亞、印尼、亞聯猶、荷蘭、伊拉克、杜拜等。

兩女直播帶貨全是冒牌貨 男經理正價一成賣貨

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任黃子健稱，海關多次突擊搜查不同地區的拆貨場及飛機倉，一共偵破21宗案件，其中19宗案的貨物會運往外地，包括歐美、西非、中東及東南亞地區，餘下2宗涉及本地派遞。

關員在青衣一間物流公司檢獲3個載有37件衣物的包裹，隨即展開監控派遞行動，最終在黃竹坑工廈內搗破一個售賣冒牌物品的迷你儲存及包裝中心，再檢獲逾400件冒牌貨品，包括衣服、手袋、生活用品等，即場拘捕33歲收貨女子，並於同日拘捕另一名35歲女子。她們利用社交平台專頁經營網店，以直播帶貨形式售賣冒牌物品，以限時直播售賣貨物。由於單位空間有限，她們在顧客落單後才進行採購。

另一宗是觀塘的樓上零售店，檢獲一批化妝品、護膚品和手提袋，拘捕35歲店舖男經理。顧客購買後自行到上址提貨，而該些貨品售價是正價的一成，質數較差。

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今次行動檢獲的冒牌貨品數量和價值，均打破海關歷來的記錄，海關相信不法分子是趁「雙11」購物節而進行大量的貨運。

鄧偉恒呼籲物流業界要提供警覺，如有不尋常或可疑的貨運，可向海關舉報，以免承担不必要的風險。巿民亦應光顧有信譽的商舖，如有查詢，可電海關熱線2545 6182。