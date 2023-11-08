兩男涉假轉數紀錄空頭支票扮付款　6賣家Carousell失手錶共值百萬

油尖警區今年9月至11月先後接獲6名年齡介乎31至73歲的市民報案，指在網上買賣平台Carousell銷售名貴手錶，惟及後未能收到轉帳，懷疑受騙。油尖警區刑事部人員經深入調查後，昨日（7日）在中區和旺角，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，分別拘捕一名40歲姓陳男子及一名45歲姓趙男子，兩人現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。



警方調查顯示，騙徒主要透過Carousell尋找賣家並相約現場交收，在交收當日向賣家發送虛假轉數紀錄截圖，或以空頭支票付款至賣家的戶口。當賣家其後發現未有收到轉帳時，騙徒已經失去聯絡。受害人損失的名貴手錶總值約100萬元。行動中，人員檢獲兩部手提電話及3張支票。



警方呼籲市民在網上購物時提高警覺，交收貨物前，應小心核實自己的銀行戶口，是否已收到涉及的款項，以及留意轉帳單據的真偽。賣家應該在確實收到貨款後，才把貨品交給買家，以免墮入騙徒陷阱。如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。

警方又指出，互聯網世界並不是無法可依的虛擬世界，大部分針對現實世界用來防止罪行的法例，均適用於互聯網世界。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。